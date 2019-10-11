Россия за сутки зафиксировала в Сирии 28 нарушений перемирия

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 28 случаев нарушения перемирия, Турция - 32, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 28 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – семь, Алеппо – семь, Идлиб – десять, Хама – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 34 факта открытия огня в провинциях: Хама – шесть, Идлиб – 17, Латакия – четыре, Алеппо – семь", - говорится в сообщении.