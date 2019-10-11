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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала в Сирии 28 нарушений перемирия

11:04 11.10.2019 (обновлено: 11:06 11.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинНа передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 28 случаев нарушения перемирия, Турция - 32, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 28 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – семь, Алеппо – семь, Идлиб – десять, Хама – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 34 факта открытия огня в провинциях: Хама – шесть, Идлиб – 17, Латакия – четыре, Алеппо – семь", - говорится в сообщении.
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