Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T11:03Z
https://ria.ru/20191011/1559660412.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153147/61/1531476163_0:257:2730:1793_1036x0_80_0_0_92adfb0907c61e69f5416ef1c6fb2c91.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

11:02 11.10.2019 (обновлено: 11:03 11.10.2019)
106
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Более тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 1 069 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 418 человек (женщин – 125, детей – 213), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 651 человек (женщин – 195, детей – 332)", - говорится в сообщении.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Вчера, 16:16Война в Сирии
Ушаков напомнил о недопустимости гибели мирных жителей в Сирии
Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств вернулись более 432 тысяч беженцев: более 136 тысяч из Ливана и более 295 тысяч из Иордании.
По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 32 взрывоопасных предмета.
300000
Обсудить 0
Война в СирииСирияИорданияЛиванВ мире
Рекомендуем
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
Россия за сутки зафиксировала в Сирии 28 нарушений перемирия
РИА
Новости
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
В МИД Турции заявили, что проинформировали генсека НАТО об операции в Сирии
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
В Минобороны Турции заявили о нейтрализации "342 террористов" в Сирии
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
Чавушоглу обвинил в двуличии страны НАТО, осудившие операцию Турции в Сирии
Лента
новостей
Города мира. Джидда
В Красном море прогремел взрыв на иранском танкере
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
Турция ожидает от НАТО поддержки военной операции в Сирии
Сенатор США Линдси Грэм
В офисе американского сенатора признали, что его разыграли Вован и Лексус
Пожарный в Германии
Неизвестные подожгли автомобиль посольства Турции в Берлине
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Токаев предложил подумать над введением в СНГ виз наподобие "шенгена"
Здание Верховной Рады Украины
В ЛНР призвали Киев не "размывать договоренности"
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что, по данным ГРУ, в Сирии находятся тысячи боевиков
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии
Военнослужащий ЛНР запускает сигнальную ракету белого цвета
Силовики в третий раз сорвали отвод сил у Золотого, заявили в ЛНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:20Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
20:10В Калифорнии около ста тысяч человек эвакуировали из-за природных пожаров
20:08США не бросают курдских партнеров в Сирии, заявил глава Пентагона
20:07Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля
20:02СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске
20:00В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
19:25Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками
19:25Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента
Лента новостейМолния