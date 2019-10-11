В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Более тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 1 069 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 418 человек (женщин – 125, детей – 213), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 651 человек (женщин – 195, детей – 332)", - говорится в сообщении.

Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств вернулись более 432 тысяч беженцев: более 136 тысяч из Ливана и более 295 тысяч из Иордании.