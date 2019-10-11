В Москве украли миллион рублей из букмекерской конторы

"В помещение букмекерской конторы на проспекте Вернадского вошли двое неизвестных в масках на лицах, угрожая предметом похожим на пистолет, открыто похитили из кассы деньги в сумме более 1 миллиона рублей и скрылись", - рассказал собеседник агентства.