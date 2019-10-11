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РИА Новости

В Москве украли миллион рублей из букмекерской конторы

11:01 11.10.2019
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© Depositphotos / aa-wГрабитель в маске с пистолетом
Грабитель в маске с пистолетом
© Depositphotos / aa-w
Грабитель в маске с пистолетом. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Двое неизвестных в масках, угрожая пистолетом, украли из букмекерской конторы на юго-западе Москвы более 1 миллиона рублей и скрылись, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
"В помещение букмекерской конторы на проспекте Вернадского вошли двое неизвестных в масках на лицах, угрожая предметом похожим на пистолет, открыто похитили из кассы деньги в сумме более 1 миллиона рублей и скрылись", - рассказал собеседник агентства.
Дежурная часть. Архивное фото
1 октября, 10:39РИА Новости
На западе Москвы из супермаркета украли товаров на полмиллиона рублей
Инцидент произошел в четверг, полицейские возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ ("Разбой").
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