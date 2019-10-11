Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T11:28Z
https://ria.ru/20191011/1559660332.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153317/33/1533173304_0:0:1500:845_1036x0_80_0_0_dd40074f1607cfb2812ce7dcdb6b47df.jpg
РИА Новости

В ОНФ предложили на школьных уроках рассказывать подросткам о вреде курения

11:00 11.10.2019 (обновлено: 11:28 11.10.2019)
78
© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкУченики во время урока
Ученики во время урока
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Для профилактики курения среди школьников нужно рассказывать подросткам о вреде курения на школьных уроках по здоровому образу жизни, считает член центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.
"В борьбе с детским курением нужно делать ставку на активное информирование. В школах должны быть введены уроки здорового образа жизни, укрепления и сохранения здоровья. Это можно сделать в рамках курса по основам безопасности жизнедеятельности. Школьники должны знать, от чего зависит здоровье. Сегодня это является упущением образовательного процесса. Школа должна давать знания, действительно необходимые для жизни", - цитирует пресс-служба ОНФ слова Говорина.
Сломанная сигарета в пепельнице
Вчера, 17:47РИА Новости
Юрист прокомментировала инициативу о штрафах для родителей курящих детей
Эксперт ОНФ подчеркнул, что необходимо вместе с психологами разработать формат проведения уроков по здоровому образу жизни. По его словам, надо продумать "современные технологии донесения этой информации", чтобы "в доходчивой и интересной форме" рассказывать подросткам о вреде курения.
Ранее газета "Известия" сообщила, что правительственная комиссия обсуждает вопрос внесения в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ нормы об административной ответственности для родителей курящих детей, речь идет о предупреждении, штрафе или аресте на несколько суток. Роспотребнадзор должен подготовить соответствующий документ и представить его в Минюст до 23 октября.
Пепельница
Вчера, 13:05РИА Новости
Эксперт оценил предложение ввести штрафы для родителей курящих детей
Говорин отметил, что установление наказания для родителей курящих детей - это "стратегически правильное" решение. При этом сразу наказывать родителей не стоит, уверен он. По его мнению, "сначала можно ограничиться предупреждением", поскольку приоритетом должна оставаться профилактика. Если предупреждения не будут работать, тогда стоит прибегать к наказанию, заключил Говорин.
В свою очередь, член центрального штаба ОНФ, ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Виктор Блажеев также отметил, что наказание родителей за курение детей не будет эффективным, если ему не будет предшествовать комплекс профилактических мер.
Он заявил, что необходимо увеличить цены на сигареты, чтобы сделать их менее доступными для детей. При этом надо иметь в виду, что слишком высокие цены приведут к появлению суррогатов, которые "окажутся еще хуже с точки зрения ущерба здоровью". Блажеев уверен, что подход должен быть системным: с подростками надо проводить воспитательные беседы, делать более доступными и популярными спортивные увлечения.
540002
Обсудить 0
Николай ГоворинОбщероссийский народный фронтРоспотребнадзорРоссияОбщество
Рекомендуем
Первоклассники на первом уроке в одной из московских школ
ЕР предложила ввести единую систему электронной записи детей в первый класс
РИА
Новости
Специальный знак - литера А, обозначающий автономное вождение
Исследование: 60% россиян готовы перейти на беспилотный автомобиль
Мужчина, страдающий ожирением
Роспотребнадзор рассказал о проблемах с лишним весом и ожирением у россиян
Медик
Названы самые распространенные в России болезни младенцев
Лента
новостей
Мобильный пункт вакцинации
В Роспотребнадзоре оценили уровень заболеваемости гриппом в России
Сотрудники Следственного комитета РФ в Саратове
Омбудсмен: семья убитой девочки в Саратове пока отказывается от помощи
Молодые люди курят электронные сигареты
В ОНФ предложили запретить продавать вейпы несовершеннолетним
Медицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. Архивное фото
Автоэксперт раскритиковал идею проверять водителей на алкоголизм
Автобусы
В Москве камеры будут фиксировать признаки усталости у водителей автобусов
Статуя Фемиды в суде
Житель Твери ответит в суде за растление семи мальчиков
транспортно-боевой вертолёт Ми-35М
Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
Истребитель Су-27
Самолеты и вертолеты установят в парках "Патриот" на юге страны
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
СФ одобрил ужесточение наказания за нарушения при организации отдыха детей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:20Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
20:10В Калифорнии около ста тысяч человек эвакуировали из-за природных пожаров
20:08США не бросают курдских партнеров в Сирии, заявил глава Пентагона
20:07Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля
20:02СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске
20:00В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
19:25Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками
19:25Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента
Лента новостейМолния