В ОНФ предложили на школьных уроках рассказывать подросткам о вреде курения

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Для профилактики курения среди школьников нужно рассказывать подросткам о вреде курения на школьных уроках по здоровому образу жизни, считает член центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

"В борьбе с детским курением нужно делать ставку на активное информирование. В школах должны быть введены уроки здорового образа жизни, укрепления и сохранения здоровья. Это можно сделать в рамках курса по основам безопасности жизнедеятельности. Школьники должны знать, от чего зависит здоровье. Сегодня это является упущением образовательного процесса. Школа должна давать знания, действительно необходимые для жизни", - цитирует пресс-служба ОНФ слова Говорина.

Эксперт ОНФ подчеркнул, что необходимо вместе с психологами разработать формат проведения уроков по здоровому образу жизни. По его словам, надо продумать "современные технологии донесения этой информации", чтобы "в доходчивой и интересной форме" рассказывать подросткам о вреде курения.

Ранее газета "Известия" сообщила, что правительственная комиссия обсуждает вопрос внесения в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ нормы об административной ответственности для родителей курящих детей, речь идет о предупреждении, штрафе или аресте на несколько суток. Роспотребнадзор должен подготовить соответствующий документ и представить его в Минюст до 23 октября.

Говорин отметил, что установление наказания для родителей курящих детей - это "стратегически правильное" решение. При этом сразу наказывать родителей не стоит, уверен он. По его мнению, "сначала можно ограничиться предупреждением", поскольку приоритетом должна оставаться профилактика. Если предупреждения не будут работать, тогда стоит прибегать к наказанию, заключил Говорин.

В свою очередь, член центрального штаба ОНФ, ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Виктор Блажеев также отметил, что наказание родителей за курение детей не будет эффективным, если ему не будет предшествовать комплекс профилактических мер.