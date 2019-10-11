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РИА Новости

Губернатор выразил соболезнования семье убитой девочки в Саратове

10:57 11.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Саратовской области Валерий Радаев
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Архивное фото
САРАТОВ, 11 окт - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразил соболезнования семье убитой девятилетней девочки в Саратове, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главы региона Нина Попова.
В среду девочка в 07.30 (06.30 мск) ушла из дома на улице Высокой в школу на 2-м Магнитном проезде, но по пути пропала. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Девочку наряду с полицией искали волонтеры отряда "Лиза Алерт". В ночь на пятницу власти региона сообщили, что девочку нашли мертвой. По данным СК РФ, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве.
"Губернатор выразил соболезнования семье девочки и распорядился, чтобы были проведены все необходимые мероприятия, оказана в полном объеме помощь по расходам на все траурные мероприятия", - сказала собеседница агентства.
Источник в силовых структурах ранее сообщил РИА Новости, что подозреваемый в убийстве ребенка прежде был судим за изнасилование, кражи и развратные действия.
Автомобили полиции
09:39РИА Новости
Источник: у подозреваемого в убийстве девочки в Саратове были судимости
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Убийство девочки в СаратовеВалерий РадаевСледственный комитет РФСаратовРоссияПроисшествия
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