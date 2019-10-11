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РИА Новости
Тюменская область

Тюмень в лидерах рейтинга по качеству дорог

10:57 11.10.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВиды Тюмени
Виды Тюмени
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 11 окт – РИА Новости. Тюмень, согласно рейтингу, проведенному экспертами Общероссийского народного фронта в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", вошла в тройку лидеров по качеству дорожного покрытия, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора Тюменской области.
Тюмень практически ежегодно занимает лидирующие позиции различных рейтингов по качеству дорог. В 2018 году город стал абсолютным лидером рейтинга по качеству дорог в результате опроса портала SuperJob. Ранее в 2015 и 2017 годах областная столица занимала первое место в общероссийском рейтинге автомобильных дорог проекта "Дорожная инспекция ОНФ".
В сентябре этого года общественники еще раз посетили Тюмень с проверкой качества дорожного покрытия. По словам эксперта проекта "Дорожная инспекция ОНФ" Дмитрия Цопова, за дороги Тюмень, как и раньше, получает "пятерку". "Когда будут подводиться итоги результатов работы нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2024 году, в Тюмени план будет выполнен, в этом общественники не сомневаются", – отметил Дмитрий Цопов.
Как сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области, в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Тюмени в этом году проводится ремонт 35 километров дорог на сумму 1 миллиард рублей.
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"В последние годы мы вкладывали серьезные средства в развитие транспортной инфраструктуры Тюмени. Этого требовали темпы, с которыми развивался город. Областная столица строится и расширяется – есть необходимость не только ремонтировать текущие дороги, но и строить дорожные сети уже во вновь застраиваемых микрорайонах. Мы стараемся синхронизировать строительство жилья, социальной и дорожной инфраструктуры. Регион уже два года участвует в федеральном проекте по развитию дорожной сети в городских агломерациях. В нашем случае это Тюмень и Тюменский район", – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.
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Тюменская областьАлександр Моор
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