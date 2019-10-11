Тюмень в лидерах рейтинга по качеству дорог

ТЮМЕНЬ, 11 окт – РИА Новости. Тюмень, согласно рейтингу, проведенному экспертами Общероссийского народного фронта в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", вошла в тройку лидеров по качеству дорожного покрытия, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора Тюменской области.

Тюмень практически ежегодно занимает лидирующие позиции различных рейтингов по качеству дорог. В 2018 году город стал абсолютным лидером рейтинга по качеству дорог в результате опроса портала SuperJob. Ранее в 2015 и 2017 годах областная столица занимала первое место в общероссийском рейтинге автомобильных дорог проекта "Дорожная инспекция ОНФ".

В сентябре этого года общественники еще раз посетили Тюмень с проверкой качества дорожного покрытия. По словам эксперта проекта "Дорожная инспекция ОНФ" Дмитрия Цопова, за дороги Тюмень, как и раньше, получает "пятерку". "Когда будут подводиться итоги результатов работы нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2024 году, в Тюмени план будет выполнен, в этом общественники не сомневаются", – отметил Дмитрий Цопов.

Как сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области, в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Тюмени в этом году проводится ремонт 35 километров дорог на сумму 1 миллиард рублей.