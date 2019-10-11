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РИА Новости

Путин заявил, что не против либерализма, но в России есть свои традиции

10:57 11.10.2019 (обновлено: 11:55 11.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ. 11 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ. 11 октября 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ. 11 октября 2019
АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не имеет ничего против либерализма, отметив, что у стран СНГ есть свои традиции и веками устоявшиеся культурные формы взаимодействия.
В интервью газете Financial Times в преддверии саммита G20 российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила. Путин отметил, что право на существование имеют все точки зрения, в том числе и сторонников либерализма, и надо дать возможность существовать разным идеям, но главное - не забывать про интересы основного населения, тогда, по его мнению, внутриполитических потрясений не будет.
"Вы, наверное, обратили внимание: пытаются меня пощипывать по поводу того, что я говорил о либерализме. Ничего против либерализма не имею, но у нас есть свои традиции, веками, устоявшиеся культурные формы взаимодействия. Почему мы не должны этим дорожить, почему не должны развивать это, поддерживать это? Нет никаких оснований", - сказал Путин на заседании совета глав-государств СНГ в узком составе.
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