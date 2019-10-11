Путин заявил, что не против либерализма, но в России есть свои традиции

АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не имеет ничего против либерализма, отметив, что у стран СНГ есть свои традиции и веками устоявшиеся культурные формы взаимодействия.
В интервью газете Financial Times в преддверии саммита G20 российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила. Путин отметил, что право на существование имеют все точки зрения, в том числе и сторонников либерализма, и надо дать возможность существовать разным идеям, но главное - не забывать про интересы основного населения, тогда, по его мнению, внутриполитических потрясений не будет.
"Вы, наверное, обратили внимание: пытаются меня пощипывать по поводу того, что я говорил о либерализме. Ничего против либерализма не имею, но у нас есть свои традиции, веками, устоявшиеся культурные формы взаимодействия. Почему мы не должны этим дорожить, почему не должны развивать это, поддерживать это? Нет никаких оснований", - сказал Путин на заседании совета глав-государств СНГ в узком составе.
14 августа, 08:00РИА Новости"Машина Путина" разрушила утопию "шведского социализма"