Путин заявил, что не против либерализма, но в России есть свои традиции

"Вы, наверное, обратили внимание: пытаются меня пощипывать по поводу того, что я говорил о либерализме. Ничего против либерализма не имею, но у нас есть свои традиции, веками, устоявшиеся культурные формы взаимодействия. Почему мы не должны этим дорожить, почему не должны развивать это, поддерживать это? Нет никаких оснований", - сказал Путин на заседании совета глав-государств СНГ в узком составе.