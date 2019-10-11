Норвегия решила не присоединяться к созданию "ракетного щита" НАТО

Военный во время учений НАТО в Норвегии

МУРМАНСК, 11 окт — РИА Новости. Власти Норвегии отказались от закупки оборудования, необходимого для присоединения страны к системе ПРО НАТО, сообщило издание Власти Норвегии отказались от закупки оборудования, необходимого для присоединения страны к системе ПРО НАТО, сообщило издание Klassekampen со ссылкой на бюджетное послание.

"В результате тщательного анализа факторов политики безопасности правительство решило, что Норвегия не рассматривает возможность приобретения датчиков верхнего уровня или ракет-перехватчиков, которые могут быть интегрированы в систему противоракетной обороны НАТО", — сообщает издание.

Как заявила газете эксперт по России Джулия Вильхельмсен, такое решение может снизить "растущее напряжение" в отношениях с Москвой.

Норвежские СМИ отмечают, что Норвегия много лет поддерживала создание защитной системы НАТО. В то же время в Осло выступали против того, чтобы блок стал частью американских планов по ПРО. Позиция поменялась в 2010 году из-за обоснования того, что система не направлена против России.

Министр обороны Норвегии Тоне Скоген в феврале 2018 года заявила членам подкомитета Европарламента по безопасности и обороне, что Осло не видит угрозы для национальной безопасности со стороны России и не считает, что "в ближайшее время она может такую угрозу представлять".

ПРО НАТО

Основные компоненты противоракетной обороны НАТО включают базирующиеся в Испании эсминцы ВМС США, оснащенные системой противоракетной обороны "Иджис", управляемую США наземную систему "Иджис" в Румынии, а также радар раннего предупреждения в Турции.

Москва обвиняет Вашингтон в том, что пусковые установки, развернутые в Румынии и разворачивающиеся в Польше, универсальны. Существует технологическая возможность быстро и скрытно заменить противоракеты крылатыми ракетами, в этом случае в зоне поражения окажется вся европейская часть России.