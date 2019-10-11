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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Объем турпотока из Китая в Россию может превысить четыре млн человек в год

10:54 11.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТуристы на Никольской улице в Москве
Туристы на Никольской улице в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 11 окт - Проект "Россия-Китай: главное". В будущем количество туристов из Китая в Россию может превысить 4 миллиона человек в год, заявил исполнительный директор туристической ассоциации "Мир без границ" Александр Агамов.
Росту турпотока способствуют дружественные отношения между Россией и Китаем.
По словам Агамова, китайские туристы очень ценят гостеприимство и безопасность России. Для китайских туристов Россия – это европейский туристический маршрут, но по сравнению с другими европейскими странами, ее цены относительно не высоки.
Согласно предварительному прогнозу, к концу 2019 года турпоток из Китая в Россию составит порядка 1,4-1,5 миллиона человек, и 4 миллиона – это реальная цифра, считает Агамов.
Чай
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