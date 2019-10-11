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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Алиев и Пашинян поспорили о трактовках событий Второй мировой войны

10:51 11.10.2019 (обновлено: 17:31 11.10.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Armineaghayan / Garegin Nzhdeh monument, Yerevan / Cropped imageПамятник Гарегину Нжде в Ереване
Памятник Гарегину Нжде в Ереване
CC BY-SA 4.0 / Armineaghayan / Garegin Nzhdeh monument, Yerevan / Cropped image
Памятник Гарегину Нжде в Ереване. Архивное фото
АШХАБАД, 11 окт — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян в ходе заседания Совета глав стран СНГ поспорили о трактовках исторических событий времен Второй мировой войны.
Так, в ходе своего выступления Алиев напомнил о роли Азербайджанского народа в годы войны. Затем он напомнил, что главы СНГ неоднократно выступали против героизации фашистов.
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"К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Гарегин Нжде", — продолжил Алиев.
Он также процитировал майский доклад МИД России, посвященный ситуации с героизацией нацизма, в котором говорилось, что в отношении Нжде имеется информация о его сотрудничестве с нацистами. Алиев напомнил, что впоследствии Нжде был арестован советскими властями и умер во Владимирской тюрьме.
"К сожалению, новая власть Армении не демонтировала этот памятник. Считаю, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ", — резюмировал лидер Азербайджана.
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После Алиева слово перешло к Пашиняну. Премьер Армении также напомнил о вкладе его народа в победу над нацистами, отметив, что армяне сражались не только в рядах Советской армии, но и в европейском Движении Сопротивления.
"Мы поддерживаем любые конструктивные шаги, направленные на объективное освещение исторических событий тех лет, и выступаем против попыток их субъективной интерпретации. К сожалению, в речи Ильхама Гейдаровича мы увидели такие попытки", — сказал Пашинян.
"Такое впечатление, что в этой войне Гитлер играл только второстепенную роль и лидером нацистского движения был Гарегин Нжде", — продолжил он. Правда же, по словам Пашиняна, заключается в том, что Нжде боролся против турецкой оккупации Армении и против геноцида армян.
"Говорится, что Гарегин Нжде умер во Владимирской тюрьме. Очень многие советские деятели умерли во Владимирской тюрьме", — заметил он, задавшись вопросом, значит ли, что всех репрессированных с 1930-х по 1950-е годы нужно считать врагами народа.
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Армянские парламентарии призвали Россию изучить биографию Гарегина НждеРанее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва удивлена установкой в Ереване памятника одному из создателей "Армянского легиона" вермахта генералу Гарегину Нжде.
"Я считаю неуместным использовать этот формат, чтобы искажать историю, вносить некую напряженность в атмосферу этого довольно важного заседания. Я думаю, что на таких саммитах мы должны делать все возможное, чтобы напряжение между нашими народами и странами не росло, а, наоборот, мы нашли бы пути к диалогу, компромиссу, взаимному доверию и уважению", — сказал Пашинян.
"Я считаю, что слова президента Азербайджана неуважительны, в первую очередь для армянского народа. И я считаю это неуважительным к главам государств и народам, которые они представляют здесь", — добавил он.
По итогам саммита предполагается согласовать обращение к народам стран Содружества и мировой общественности, призванное продемонстрировать единство оценок стран СНГ решающей роли СССР в разгроме фашистской Германии, общего понимания о недопустимости попыток пересмотра истории и героизации нацизма.
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80 лет с начала Второй мировой войныНикол ПашинянВторая мировая война (1939-1945)СНГИльхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
Популярные комментарии
А что, армянский нацист не может бороться с Турцией? Скорее, наоборот, армянский нацист будет бороться со всем неармянским. А тут лучше союзника, чем нацистский рейх, и придумать сложно... Парадоксально, но нацист не имеет национальности. И не место памятнику коллаборанту ни в одной из республик СССР...
11 октября, 16:54
Z1Zlydennemets 1
950210210
Пашинян, безусловно прав! Алиев совершенно ни к месту выдал свой антиармянский спич.
11 октября, 17:05
Алекс Кислер
25000352
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