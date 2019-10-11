Алиев и Пашинян поспорили о трактовках событий Второй мировой войны

80 лет с начала Второй мировой войны

АШХАБАД, 11 окт — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян в ходе заседания Совета глав стран СНГ поспорили о трактовках исторических событий времен Второй мировой войны.

Так, в ходе своего выступления Алиев напомнил о роли Азербайджанского народа в годы войны. Затем он напомнил, что главы СНГ неоднократно выступали против героизации фашистов.

"К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Гарегин Нжде", — продолжил Алиев.

Он также процитировал майский доклад МИД России, посвященный ситуации с героизацией нацизма, в котором говорилось, что в отношении Нжде имеется информация о его сотрудничестве с нацистами. Алиев напомнил, что впоследствии Нжде был арестован советскими властями и умер во Владимирской тюрьме.

"К сожалению, новая власть Армении не демонтировала этот памятник. Считаю, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ", — резюмировал лидер Азербайджана.

После Алиева слово перешло к Пашиняну. Премьер Армении также напомнил о вкладе его народа в победу над нацистами, отметив, что армяне сражались не только в рядах Советской армии, но и в европейском Движении Сопротивления.

"Мы поддерживаем любые конструктивные шаги, направленные на объективное освещение исторических событий тех лет, и выступаем против попыток их субъективной интерпретации. К сожалению, в речи Ильхама Гейдаровича мы увидели такие попытки", — сказал Пашинян.

"Такое впечатление, что в этой войне Гитлер играл только второстепенную роль и лидером нацистского движения был Гарегин Нжде", — продолжил он. Правда же, по словам Пашиняна, заключается в том, что Нжде боролся против турецкой оккупации Армении и против геноцида армян.

"Говорится, что Гарегин Нжде умер во Владимирской тюрьме. Очень многие советские деятели умерли во Владимирской тюрьме", — заметил он, задавшись вопросом, значит ли, что всех репрессированных с 1930-х по 1950-е годы нужно считать врагами народа.

"Я считаю неуместным использовать этот формат, чтобы искажать историю, вносить некую напряженность в атмосферу этого довольно важного заседания. Я думаю, что на таких саммитах мы должны делать все возможное, чтобы напряжение между нашими народами и странами не росло, а, наоборот, мы нашли бы пути к диалогу, компромиссу, взаимному доверию и уважению", — сказал Пашинян.

"Я считаю, что слова президента Азербайджана неуважительны, в первую очередь для армянского народа. И я считаю это неуважительным к главам государств и народам, которые они представляют здесь", — добавил он.