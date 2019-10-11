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РИА Новости

Путин: возможное размещение США ракет в Азии касается России

10:50 11.10.2019 (обновлено: 11:44 11.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ. 11 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ. 11 октября 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ. 11 октября 2019
АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Возможное размещение США ракет в Азии касается России, оно может затрагивать и территорию страны, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на заседании глав стран СНГ.
"На этот раз решили поступить более изощренно, придумали предлог, хотя с Россией это абсолютно не связано, это связано с их азиатской политикой, и мы видим, что происходит на самом деле сейчас по этим ракетам средней и меньшей дальности. Все время нас обвиняли, что мы что-то нарушали, через три месяца после выхода испытали ракету средней дальности", - сказал он в ходе заседания
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Российский президент указал, что нельзя за три месяца сделать такое изделие, "нужно годами работать над этим, они и работали".
"Вышли, через три месяца испытали. И это, конечно, совсем нехорошо. Имею в виду, что уже объявлено официальными представителями Пентагона, что собираются размещать в Азии. Прямо публично об этом заявили, ведут переговоры с Японией и Южной Кореей", - заявил Путин.
"Ясно, кто является целью номер один в данном случае, нас это не радует. Потому что это и нас касается. Нужно будет смотреть конкретно, где будет установлено, но это будет достигать и российской территории. Это все ухудшает ситуацию в сфере международной безопасности", - заявил президент.
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"До сих пор администрация США не определилась, что она собирается с этим делать", - сказал Путин.
Он добавил, что внутри американской администрации идут споры на эту тему.
"Это тоже вызывает элемент неопределенности и подталкивает разворачивающуюся гонку вооружений", - заключил он.
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