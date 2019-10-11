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РИА Новости

Американцы придумали изощренный повод для выхода из ДРСМД, заявил Путин

10:48 11.10.2019 (обновлено: 12:34 11.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ. 11 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ. 11 октября 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ. 11 октября 2019
АШХАБАД, 11 окт — РИА Новости. Американцы поступили изощренно, придумав повод выхода из ДРСМД, заявил президент России Владимир Путин на заседании глав стран СНГ.
"С Россией это абсолютно не связано, это связано с их азиатской политикой, и мы видим, что происходит на самом деле сейчас по этим ракетам средней и меньшей дальности. Все время нас обвиняли, что мы что-то нарушали, через три месяца после выхода испытали ракету средней дальности", — пояснил он.
Российский лидер подчеркнул, что нельзя за три месяца создать такое оружие, "нужно годами работать над этим, они и работали".
"Вышли, через три месяца испытали. И это, конечно, совсем нехорошо. Имею в виду, что уже объявлено официальными представителями Пентагона, что собираются размещать в Азии. Прямо публично об этом заявили, ведут переговоры с Японией и Южной Кореей", — рассказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
3 октября, 21:00РИА Новости
Путин рассказал о попытке США "надуть" Россию до выхода из ДРСМД
Он уточнил, что в Москве понимают, кто в данном случае служит "целью номер один".
"Это и нас касается. Нужно будет смотреть конкретно, где будет установлено, но это будет достигать и российской территории. Это все ухудшает ситуацию в сфере международной безопасности", — отметил глава государства.
Он также напомнил, что сохраняется неопределенность и в судьбе истекающего Договора об СНВ-3, что не способствует стабильности.

Попытки остановить гонку вооружений

В 1987 году СССР и США подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Год назад Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из сделки из-за "несоблюдения" Москвой обязательств, однако доказательств американская сторона не предоставила. В 2019 году Россия — в ответ на действия США — тоже приостановила свое участие в соглашении.
Единственным действующим договором об ограничении вооружений между странами остается СНВ-3 (о сокращении стратегических наступательных вооружений), подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия, в свою очередь, неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 ПИОНЕР (по терминологии НАТО - SS-20)
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Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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Владимир ПутинВ мире
Популярные комментарии
Ну, хитрить так "изощренно" - это они научились у него, ведь он как "изощренно" покинул КПСС, приложил руку к развалу Союза и вот теперь "изощренно" своим гражданам "вешает лапшу на уши". )))) А янки, они они всегда и всем врали постоянно, особенно на их вранье "клюнули" Горбачев и Ельцин.
11 октября, 12:27
НпНе помню дедушка
3100116
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