Американцы придумали изощренный повод для выхода из ДРСМД, заявил Путин

АШХАБАД, 11 окт — РИА Новости. Американцы поступили изощренно, придумав повод выхода из ДРСМД, заявил президент России Владимир Путин на заседании глав стран СНГ.

"С Россией это абсолютно не связано, это связано с их азиатской политикой, и мы видим, что происходит на самом деле сейчас по этим ракетам средней и меньшей дальности. Все время нас обвиняли, что мы что-то нарушали, через три месяца после выхода испытали ракету средней дальности", — пояснил он.

Российский лидер подчеркнул, что нельзя за три месяца создать такое оружие, "нужно годами работать над этим, они и работали".

"Вышли, через три месяца испытали. И это, конечно, совсем нехорошо. Имею в виду, что уже объявлено официальными представителями Пентагона, что собираются размещать в Азии. Прямо публично об этом заявили, ведут переговоры с Японией и Южной Кореей", — рассказал Путин.

Он уточнил, что в Москве понимают, кто в данном случае служит "целью номер один".

"Это и нас касается. Нужно будет смотреть конкретно, где будет установлено, но это будет достигать и российской территории. Это все ухудшает ситуацию в сфере международной безопасности", — отметил глава государства.

Он также напомнил, что сохраняется неопределенность и в судьбе истекающего Договора об СНВ-3, что не способствует стабильности.

Попытки остановить гонку вооружений

В 1987 году СССР и США подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Год назад Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из сделки из-за "несоблюдения" Москвой обязательств, однако доказательств американская сторона не предоставила. В 2019 году Россия — в ответ на действия США — тоже приостановила свое участие в соглашении.