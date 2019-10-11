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РИА Новости

Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите

10:35 11.10.2019 (обновлено: 12:41 11.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЧИТА, 11 окт – РИА Новости. Центральный районный суд Читы до 6 декабря арестовал 38-летнего забайкальца, подозреваемого в расчленении девушки, сообщила РИА Новости ответственная за взаимодействие со СМИ в Центральном райсуде Ангелина Савченко.
Части тела женщины были обнаружены жильцами на козырьке подъезда дома в Чите 6 октября. Возбуждено уголовное дело по признакам убийства, подозреваемым в котором стал мужчина 1981 года рождения, арендовавший квартиру в этом доме. Он был задержан.
"Да, в пятницу суд на время следствия арестовал до 6 декабря подозреваемого в расчленении девушки. В заседании он признался в убийстве. Срок ареста может быть продлен на время следствия", - сказала Савченко.
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09:39РИА Новости
Источник: у подозреваемого в убийстве девочки в Саратове были судимости
В пресс-службе СУСК РФ по Забайкальскому краю отметили, что следствие предъявило мужчине обвинение в убийстве. "По версии следствия, 4 октября 2019 года в вечернее время обвиняемый, находясь в квартире по улице Богомягкова, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений совершил убийство девушки 2001 года рождения. Убедившись, что потерпевшая не подает признаков жизни, обвиняемый расчленил тело, после чего сокрыл фрагменты", - сообщает следственное управление.
В ведомстве отметили, что суд учел, что мужчина обвиняется в особо тяжком преступлении и, оставаясь на свободе, может вновь совершить преступление или воспрепятствовать расследованию дела.
"В настоящее время проводятся следственные действия... Назначены судебные экспертизы", - добавили в следственном управлении.
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