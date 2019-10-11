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РИА Новости

Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года

10:34 11.10.2019 (обновлено: 12:21 11.10.2019)
2016
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях обеспечения ускоренного развития искусственного интеллекта в РФ, проведения научных исследований в области искусственного интеллекта, повышения доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей, совершенствования системы подготовки кадров в этой области постановляю утвердить прилагаемую Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года", - говорится в документе.
В частности, Путин поручил кабмину до 15 декабря обеспечить внесение изменений в нацпрограмму "Цифровая экономика РФ", в том числе разработать и утвердить федеральный проект "Искусственный интеллект". Кроме того, кабмин должен ежегодно представлять президенту доклад о ходе реализации этой стратегии, а также предусматривать при формировании в 2020-2030 годах проектов федеральных бюджетов средства на реализацию данного указа.
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Под искусственным интеллектом в стратегии понимаются технологические решения, позволяющие имитировать когнитивные функции человека и получать при выполнении тех или иных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека.
Искусственный интеллект включает в себя IT-инфраструктуру, программное обеспечение (в том числе в котором используются методы машинного обучения), а также процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений, отмечается в стратегии.
Страны с развитием искусственного интеллекта получат преимущества, не сравнимые с ядерным оружием, Россия имеет все шансы в этом преуспеть, заявил ранее президент России Владимир Путин.
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РоссияЭкономикаВладимир Путин
Популярные комментарии
Нам бы ещё с естественным интеллектом справиться, чтобы за детские сказки не увольняли учителей.
11 октября, 10:36
Адам Ваксель
3391000
Даже шутить - не хочется. Что нужно сделать, что-бы развить искусственный интеллект? 1. Развить экономику до соответствующего уровня. 2. Создать среду (общество, науку, культуру) способную принять ИИ. ... . И, главное - никакой искусственный интеллект не сможет побороть коррупцию и ложь в нашем обществе. Кто из Вас верит сообщениям власти? Давайте вначале наведем порядок на своем уровне, а уж потом можно и ИИ.
11 октября, 12:11
vvvias Вечканов Виктор
1300002
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