Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года, соответствующий указ опубликован на Президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

"В целях обеспечения ускоренного развития искусственного интеллекта в РФ, проведения научных исследований в области искусственного интеллекта, повышения доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей, совершенствования системы подготовки кадров в этой области постановляю утвердить прилагаемую Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года", - говорится в документе.

В частности, Путин поручил кабмину до 15 декабря обеспечить внесение изменений в нацпрограмму "Цифровая экономика РФ", в том числе разработать и утвердить федеральный проект "Искусственный интеллект". Кроме того, кабмин должен ежегодно представлять президенту доклад о ходе реализации этой стратегии, а также предусматривать при формировании в 2020-2030 годах проектов федеральных бюджетов средства на реализацию данного указа.

Под искусственным интеллектом в стратегии понимаются технологические решения, позволяющие имитировать когнитивные функции человека и получать при выполнении тех или иных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека.

Искусственный интеллект включает в себя IT-инфраструктуру, программное обеспечение (в том числе в котором используются методы машинного обучения), а также процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений, отмечается в стратегии.