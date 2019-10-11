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РИА Новости

Самолеты и вертолеты установят в парках "Патриот" на юге страны

10:31 11.10.2019
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© Фото : Минобороны РФИстребитель Су-27
Истребитель Су-27
© Фото : Минобороны РФ
Истребитель Су-27 . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт - РИА Новости. Более 30 списанных самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа установят на площадках филиалов парка "Патриот" на юге России, сообщает пресс-служба ЮВО.
Такое решение принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Дворников. Всего на юге России есть более 50 площадок филиалов парка "Патриот".
"В парках "Патриот" на территории ЮВО будут установлены истребители Су-27 и МиГ-29, бомбардировщики Су-24, военно-транспортный самолет Ан-26, а также вертолеты армейской авиации Ми-8, Ми-9 и Ми-24", - говорится в релизе.
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Около половины авиационной техники уже доставлено к местам установки в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, Северной Осетии, в Ставрополье и на Кубани, а в также в Севастополе.
Перед транспортировкой технику разбирают в связи с ее большими габаритами, а собирают и красят на месте.
Для доставки задействованы автомобильные тралы и вертолеты военно-транспортной авиации Ми-26.
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