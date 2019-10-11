Липецкая область договорилась о сотрудничестве с "Уралхимом"

ЛИПЕЦК, 11 окт – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве с компанией "Уралхим" подписал глава Липецкой области Игорь Артамонов в рамках проходящей в Москве выставки "Золотая осень 2019", сообщили РИА Новости в пресс-службе региона.

Подписанное соглашение позволит дифференцированно вносить удобрения на поля региона. Специалисты компании оцифруют посевные площади Липецкой области, разработают подробную карту внесения удобрений с учётом неравномерного плодородия почв, а также условий для точного дозирования минералов на отдельных участках поля. Липецкие аграрии рассчитывают, что новые технологии повысят урожайность.

"Признателен компании за предложение оцифровать целый ряд хозяйств и районов области. Думаю, что мы продолжим работу по цифровизации не только сельского хозяйства, но и других сфер", – сказал Артамонов, комментируя подписанное соглашение.