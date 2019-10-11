Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Посол Нигерии в России Стив Дэвис Угба, говоря о присутствии российских военных специалистов в его стране, не стал отрицать, что их там нет.

В интервью РИА Новости дипломат рассказал, что после встречи лидеров Владимира Путина и Мохаммаду Бухари в Сочи на полях саммита РФ-Африка в конце октября, страны могут провести переоценку уровня вовлеченности российского техперсонала в Нигерии.

"Я бы не сказал, что в Нигерии нет присутствия российских военных специалистов. Но на этот вопрос лучше ответит наш министр обороны", - сказал посол, отвечая на вопрос, работают ли российские военные специалисты в Нигерии.

"Надеюсь, после саммита в Сочи, если это будет необходимо, мы сможем провести переоценку уровня вовлеченности российских технических специалистов в Нигерии. Но мы, конечно, не будем просить Россию прийти и сделать за нас нашу работу. Мы не сделаем этого, мы будем контролировать все сами. Но мы заинтересованы в помощи других стран, в том числе России", - подчеркнул он.