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РИА Новости

Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране

10:23 11.10.2019 (обновлено: 13:11 11.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПосол Нигерии в РФ Стив Дэвис Угба
Посол Нигерии в РФ Стив Дэвис Угба
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Посол Нигерии в России Стив Дэвис Угба, говоря о присутствии российских военных специалистов в его стране, не стал отрицать, что их там нет.
В интервью РИА Новости дипломат рассказал, что после встречи лидеров Владимира Путина и Мохаммаду Бухари в Сочи на полях саммита РФ-Африка в конце октября, страны могут провести переоценку уровня вовлеченности российского техперсонала в Нигерии.
"Я бы не сказал, что в Нигерии нет присутствия российских военных специалистов. Но на этот вопрос лучше ответит наш министр обороны", - сказал посол, отвечая на вопрос, работают ли российские военные специалисты в Нигерии.
"Надеюсь, после саммита в Сочи, если это будет необходимо, мы сможем провести переоценку уровня вовлеченности российских технических специалистов в Нигерии. Но мы, конечно, не будем просить Россию прийти и сделать за нас нашу работу. Мы не сделаем этого, мы будем контролировать все сами. Но мы заинтересованы в помощи других стран, в том числе России", - подчеркнул он.
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Саммит и экономический форум Россия-Африка пройдут в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Россия и Египет являются сопредседателями саммита.
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