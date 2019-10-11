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РИА Новости
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Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М

10:23 11.10.2019 (обновлено: 10:25 11.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанктранспортно-боевой вертолёт Ми-35М
транспортно-боевой вертолёт Ми-35М
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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транспортно-боевой вертолёт Ми-35М. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия в рамках контракта поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М, Абуджа ожидает поставки еще шести машин, заявил в интервью РИА Новости посол Нигерии в России Стив Дэвис Угба.
"У нас есть контракт на закупку двенадцати вертолетов Ми-35, шесть из которых уже были поставлены. На вопрос, когда будут поставлены остальные шесть, лучше ответит наш министр обороны... Пока мы обсуждаем модальности того, чтобы обеспечить поставку", - сказал посол.
Он отметил, что в целом сотрудничеству Москвы и Абуджи в сфере ВТС во многом мешают антироссийские санкции.
Посол Нигерии в РФ Стив Дэвис Угба
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"Санкции против России не помогают этому делу, как вы можете представить. Россия – надежный партнер, которая всегда выполняет свои обязательства. Мы обязательно договоримся о поставке оставшихся вертолётов Ми-35, а затем будем смотреть, что мы можем сделать еще в рамках закона", - сказал посол.
"Мы стараемся работать в рамках системы, так, чтобы Россия ничего не потеряла, но чтобы и Нигерия не проиграла. График поставок будет обсуждаться. Список наших пожеланий довольно длинный. Мы продолжаем обсуждать с Россией эти вопросы. Но хочу подчеркнуть - без российской помощи, без российской техники борьба с террористами в моей стране будет сталкиваться с очень большими вызовами. Мы заинтересованы в том, чтобы это оборудование было закуплено и поставлено в срок", - отметил он.
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Ми-35МРоссияНигерияЭкономика
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