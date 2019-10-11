Президенты Киргизии и Таджикистана договорились ускорить делимитацию границ

БИШКЕК, 11 окт - РИА Новости. Президенты Киргизии и Таджикистана Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон на встрече в Ашхабаде договорились ускорить делимитацию границ между государствами, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского лидера.

Жээнбеков в пятницу прибыл в Ашхабад для участия в Совета глав государств Содружества Независимых Государств. У киргизского лидера, помимо участия в саммите, запланирован ряд двусторонних встреч.

"Главы государств подчеркнули важность ускорения процесса делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы", - заявили в пресс-службе.

Помимо этого, как уточнили в аппарате президента, Жээнбеков и Рахмон обсудили текущее состояние и меры по наращиванию двустороннего взаимодействия Киргизии и Таджикистана, в том числе и приграничного сотрудничества.

Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

Последний инцидент на границе с применением оружия произошел в середине сентября из-за строительных работ на неописанном участке. Погиб киргизский пограничник, более десяти человек с обеих сторон получили ранения. Госпогранслужба Киргизии утверждает, что таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв киргизский пограничный пост "Максат", а затем временный погранпост "Сай" в Лейлекском районе Баткенской области.