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РИА Новости

Президенты Киргизии и Таджикистана договорились ускорить делимитацию границ

10:21 11.10.2019 (обновлено: 10:23 11.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков . Архивное фото
БИШКЕК, 11 окт - РИА Новости. Президенты Киргизии и Таджикистана Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон на встрече в Ашхабаде договорились ускорить делимитацию границ между государствами, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского лидера.
Жээнбеков в пятницу прибыл в Ашхабад для участия в Совета глав государств Содружества Независимых Государств. У киргизского лидера, помимо участия в саммите, запланирован ряд двусторонних встреч.
Столица Южной Осетии город Цхинвал
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"Главы государств подчеркнули важность ускорения процесса делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы", - заявили в пресс-службе.
Помимо этого, как уточнили в аппарате президента, Жээнбеков и Рахмон обсудили текущее состояние и меры по наращиванию двустороннего взаимодействия Киргизии и Таджикистана, в том числе и приграничного сотрудничества.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
Последний инцидент на границе с применением оружия произошел в середине сентября из-за строительных работ на неописанном участке. Погиб киргизский пограничник, более десяти человек с обеих сторон получили ранения. Госпогранслужба Киргизии утверждает, что таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв киргизский пограничный пост "Максат", а затем временный погранпост "Сай" в Лейлекском районе Баткенской области.
В Таджикистане, в свою очередь, обвинили киргизскую сторону в провокационных действиях и том, что они якобы открыли огонь в сторону невооруженных граждан кишлака Бахор, "в результате чего несколько граждан Таджикистана получили огнестрельные ранения".
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Баткенская областьТаджикистанАшхабадВ мире
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