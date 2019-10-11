Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Мигеля Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы, сообщается на сайте Кремля.
"Решение Национальной ассамблеи свидетельствует о Вашем высоком политическом авторитете, о признании Ваших заслуг в решении актуальных задач социально-экономического развития страны", - говорится в сообщении.
Глава РФ отметил, что придает большое значение укреплению отношений стратегического партнерства с Кубой.
"Уверен, что Ваш предстоящий визит в Россию послужит дальнейшему расширению взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах", - добавил президент.
Путин пожелал Диас-Канелю успехов, крепкого здоровья и благополучия.