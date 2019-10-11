Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T10:28Z
https://ria.ru/20191011/1559658336.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155959/94/1559599447_0:12:2950:1671_1036x0_80_0_0_c2d9a0ad3d4a8c61f9874cca1e3b6eea.jpg
РИА Новости

Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы

10:18 11.10.2019 (обновлено: 10:28 11.10.2019)
526
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Мигеля Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы, сообщается на сайте Кремля.
"Решение Национальной ассамблеи свидетельствует о Вашем высоком политическом авторитете, о признании Ваших заслуг в решении актуальных задач социально-экономического развития страны", - говорится в сообщении.
Председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в аэропорту Внуково-2. 1 ноября 2018
Вчера, 20:45РИА Новости
Мигель Диас-Канель стал президентом Кубы
Глава РФ отметил, что придает большое значение укреплению отношений стратегического партнерства с Кубой.
"Уверен, что Ваш предстоящий визит в Россию послужит дальнейшему расширению взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах", - добавил президент.
Путин пожелал Диас-Канелю успехов, крепкого здоровья и благополучия.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему ВГТРК программы Вести в субботу Сергею Брилеву
5 октября, 16:55РИА Новости
Медведев рассказал о полном восстановлении отношений между Россией и Кубой
1200100
Обсудить 0
Мигель Диас-Канель БермудесоВладимир ПутинКубаВ мире
Рекомендуем
Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ в Доме правительства РФ
Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
В Сантьяго рассказали о программе официального визита Путина в Чили
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Чили Себастьян Пиньера
Путин встретится с чилийским президентом Пиньерой 15 ноября
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
ЕС продолжит работать с Британией, чтобы избежать "жесткого" Brexit
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп: окончательная сделка с Китаем не потребует одобрения конгресса
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите ЕС в Брюсселе
Юнкер считает сделку с Британией по Brexit возможной
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Антонов заявил о конструктивном диалоге по Венесуэле с Абрамсом
Посол Нигерии в РФ Стив Дэвис Угба
Стив Угба: Нигерия может пригласить российских военных обучать спецназ
Морские пехотинцы США во время учений НАТО Trident Juncture 18 в Исландии
Путин прокомментировал предстоящие масштабные учения НАТО в Европе
Полиция в Демократической Республике Конго
Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК
Москва
В Москве пройдет конференция по маркетинговой и продуктовой аналитике
Президент РФ Владимир Путин и президент, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи. 11 октября 2019
Путин обсудил с Бердымухамедовым поставки автомобилей Aurus
Строительство газопровода Северный поток-2
В Германии заявили о невозможности остановить "Северный поток — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:20Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
20:10В Калифорнии около ста тысяч человек эвакуировали из-за природных пожаров
20:08США не бросают курдских партнеров в Сирии, заявил глава Пентагона
20:07Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля
20:02СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске
20:00В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
19:25Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками
19:25Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента
Лента новостейМолния