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РИА Новости
Посмотрим
Каждую неделю мы делаем подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных, в общем - самых лучших фильмов, которые стоит увидеть.

“Дождливый день в Нью-Йорке” и ещё пять фильмов о Большом яблоке

11:00 11.10.2019
30
Посмотрим
“Дождливый день в Нью-Йорке” и ещё пять фильмов о Большом яблоке
11:00
Нью-Йорк называют городом контрастов, и многие режиссёры пытаются по-своему поймать его в объективы своих кинокамер. Для тех, кто мечтает посетить город и тех, кто уже там бывал, но не успел познакомиться со всеми его секретами – 6 фильмов, которые исследуют разный Нью-Йорк: от сентиментального и роскошного до грязного и жестокого.
Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.
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