“Дождливый день в Нью-Йорке” и ещё пять фильмов о Большом яблоке

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Посмотрим “Дождливый день в Нью-Йорке” и ещё пять фильмов о Большом яблоке

Нью-Йорк называют городом контрастов, и многие режиссёры пытаются по-своему поймать его в объективы своих кинокамер. Для тех, кто мечтает посетить город и тех, кто уже там бывал, но не успел познакомиться со всеми его секретами – 6 фильмов, которые исследуют разный Нью-Йорк: от сентиментального и роскошного до грязного и жестокого.