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РИА Новости
Культура

Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк

10:14 11.10.2019 (обновлено: 16:15 11.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец Стас Михайлов
Певец Стас Михайлов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российский певец Стас Михайлов рассказал в Instagram, что созданный фанатами аккаунт в социальной сети в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк заблокировали.
Ранее СМИ сообщили об ухудшении состояния артистки: у нее отказала правая часть тела. Официального подтверждения этой информации нет.
Михайлов заявил, что Instagram заблокировал аккаунт в поддержку Заворотнюк, так как посчитал активность на странице подозрительно высокой.

"В который раз убеждаюсь, что наши люди самые настоящие!!!" — отметил он.

Он сказал, что сейчас страницу пытаются восстановить. Кроме того, певец призвал не расстраиваться и поблагодарил всех за "добрые и открытые сердца".
© Стас Михайлов в InstagramМихайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
© Стас Михайлов в Instagram
Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
Ранее в августе в СМИ появились сообщения об ухудшении состояния здоровья Заворотнюк. Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин сообщил, что у артистки диагностировали опухоль мозга на последней стадии. Также поступали сведения о том, что Заворотнюк подключили к системе искусственной вентиляции легких. Вскоре в Сети появились сообщения, что актриса пришла в сознание и дышит самостоятельно. Близкие косвенно подтверждают, что женщина находится в больнице. Представители артистки не комментируют эту информацию.
Актриса Анастасия Заворотнюк
9 октября, 15:02РИА Новости
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2914881316
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КультураРоссияСтас МихайловАнастасия ЗаворотнюкМосква
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