МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российский певец Стас Михайлов рассказал в Российский певец Стас Михайлов рассказал в Instagram , что созданный фанатами аккаунт в социальной сети в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк заблокировали.

Ранее СМИ сообщили об ухудшении состояния артистки: у нее отказала правая часть тела. Официального подтверждения этой информации нет.

Михайлов заявил, что Instagram заблокировал аккаунт в поддержку Заворотнюк, так как посчитал активность на странице подозрительно высокой.

"В который раз убеждаюсь, что наши люди самые настоящие!!!" — отметил он.

Он сказал, что сейчас страницу пытаются восстановить. Кроме того, певец призвал не расстраиваться и поблагодарил всех за "добрые и открытые сердца".

© Стас Михайлов в Instagram Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк © Стас Михайлов в Instagram Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк