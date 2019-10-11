В Кении потерпел крушение частный самолет

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Самолет частной авиакомпании Silverstone потерпел крушение в Кении, несколько пассажиров пострадали, сообщает местная радиостанция Capital FM.
Крушение произошло в пятницу утром через некоторое время после вылета самолета из аэропорта Уилсон в Найроби. Сообщается, что самолет следовал по курсу в город Ламу.
Plane operated by Silverstone crashes after take-off from Wilson Airport https://t.co/FyvXcDB04J— Capital FM Kenya (@CapitalFMKenya) 11 октября 2019 г.
По данным радиостанции, несколько пассажиров пострадали. Они были доставлены в местные больницы. Точное количество пострадавших не уточняется.
Газета Nation, в свою очередь, сообщает, что во время взлета самолет съехал с взлетно-посадочной полосы.