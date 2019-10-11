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РИА Новости

В Кении потерпел крушение частный самолет

10:10 11.10.2019 (обновлено: 16:08 11.10.2019)
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© REUTERS / Baz RatnerМесто крушения самолета в Найроби, Кения. 11 октября 2019
Место крушения самолета в Найроби, Кения. 11 октября 2019
© REUTERS / Baz Ratner
Место крушения самолета в Найроби, Кения. 11 октября 2019
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Самолет частной авиакомпании Silverstone потерпел крушение в Кении, несколько пассажиров пострадали, сообщает местная радиостанция Capital FM.
Крушение произошло в пятницу утром через некоторое время после вылета самолета из аэропорта Уилсон в Найроби. Сообщается, что самолет следовал по курсу в город Ламу.
По данным радиостанции, несколько пассажиров пострадали. Они были доставлены в местные больницы. Точное количество пострадавших не уточняется.
Газета Nation, в свою очередь, сообщает, что во время взлета самолет съехал с взлетно-посадочной полосы.
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Найроби (город)КенияВ мире
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