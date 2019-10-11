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РИА Новости

Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат

10:09 11.10.2019 (обновлено: 10:22 11.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАйдар Губайдуллин на заседании Басманного суда города Москвы
Айдар Губайдуллин на заседании Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Следствие в следующий вторник предъявит новое обвинение участнику несанкционированной акции в Москве Айдару Губайдулину, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Максим Пашков.
В нынешней редакции обвинение сводится к тому, что в ходе митинга 27 июля программист "умышленно, желая применить насилие к исполнителю власти" бросил пластиковую бутылку "с неустановленной жидкостью" в сторону полицейского.
Расследование и другие процессуальные этапы заняли 1,5 месяца, в середине сентября материалы поступили в Мещанский суд, но в этот момент обвинение попросило вернуть дело на доследование и выпустить Губайдулина из СИЗО.
Накануне Губайдулина вместе с защитником вызвали Следственный комитет.
"Во вторник, 15 октября, в 11.00 будет предъявлено новое обвинение. Пока остается прежняя статья", - сказал собеседник агентства, не уточняя другие детали.
Вменяемая сейчас программисту статья "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти" предполагает до пяти лет лишения свободы и другие виды наказания. Сам программист себя виновным не считает.
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Комментариями следствия РИА Новости не располагает.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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Московская городская думаМоскваРоссияПроисшествия
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