Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Следствие в следующий вторник предъявит новое обвинение участнику несанкционированной акции в Москве Айдару Губайдулину, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Максим Пашков.

В нынешней редакции обвинение сводится к тому, что в ходе митинга 27 июля программист "умышленно, желая применить насилие к исполнителю власти" бросил пластиковую бутылку "с неустановленной жидкостью" в сторону полицейского.

Расследование и другие процессуальные этапы заняли 1,5 месяца, в середине сентября материалы поступили в Мещанский суд, но в этот момент обвинение попросило вернуть дело на доследование и выпустить Губайдулина из СИЗО.

Накануне Губайдулина вместе с защитником вызвали Следственный комитет.

"Во вторник, 15 октября, в 11.00 будет предъявлено новое обвинение. Пока остается прежняя статья", - сказал собеседник агентства, не уточняя другие детали.

Вменяемая сейчас программисту статья "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти" предполагает до пяти лет лишения свободы и другие виды наказания. Сам программист себя виновным не считает.

Комментариями следствия РИА Новости не располагает.