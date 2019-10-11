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РИА Новости

СМИ: утечка нефти после взрыва на танкере в Красном море почти прекратилась

10:05 11.10.2019 (обновлено: 11:47 11.10.2019)
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© Depositphotos / aluha123Вид из самолета на Красное море
Вид из самолета на Красное море
© Depositphotos / aluha123
Вид из самолета на Красное море. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 окт - РИА Новости. Утечка нефти после взрыва на иранском танкере в Красном море почти прекратилась, сообщает государственная телерадиокомпания IRIB.
Объем вытекаемой с танкера нефти "достиг минимума", отмечает телевидение, сообщая, что пожара на судне было. Однако на распространенных в СМИ фотографиях, где, предположительно, изображено пострадавшее судно, видны плотные клубы дыма.
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Названа предварительная причина пожара на иранском танкере в Красном море
Ранее сообщалось, что взрыв произошел в пятницу утром на иранском нефтяном танкере в 60 милях от побережья Саудовской Аравии - неподалеку от портового города Джидда. Судно принадлежит дочке Национальной нефтяной компании Ирана - национальной танкерной компании Ирана.
Компания, в свою очередь, сообщала о возможном поочередном попадании двух ракет по танкеру, а СМИ говорили о возможном теракте. При этом экипаж танкера не пострадал, а ситуация на судне находится под контролем, однако были повреждены два основных отсека с нефтью, утечка которой в итоге и произошла.
Директор Национальной танкерной компании Ирана сообщил о том, что никто не оказал помощь пострадавшему судну и оно пока не продолжило плавание.
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Взрыв на иранском танкере в Красном мореКрасное мореДжиддаТегеран (город)В мире
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