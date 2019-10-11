СМИ: утечка нефти после взрыва на танкере в Красном море почти прекратилась

ТЕГЕРАН, 11 окт - РИА Новости. Утечка нефти после взрыва на иранском танкере в Красном море почти прекратилась, сообщает государственная Утечка нефти после взрыва на иранском танкере в Красном море почти прекратилась, сообщает государственная телерадиокомпания IRIB

Объем вытекаемой с танкера нефти "достиг минимума", отмечает телевидение, сообщая, что пожара на судне было. Однако на распространенных в СМИ фотографиях, где, предположительно, изображено пострадавшее судно, видны плотные клубы дыма.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в пятницу утром на иранском нефтяном танкере в 60 милях от побережья Саудовской Аравии - неподалеку от портового города Джидда. Судно принадлежит дочке Национальной нефтяной компании Ирана - национальной танкерной компании Ирана.

Компания, в свою очередь, сообщала о возможном поочередном попадании двух ракет по танкеру, а СМИ говорили о возможном теракте. При этом экипаж танкера не пострадал, а ситуация на судне находится под контролем, однако были повреждены два основных отсека с нефтью, утечка которой в итоге и произошла.