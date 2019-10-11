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РИА Новости

Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК

09:50 11.10.2019 (обновлено: 12:41 11.10.2019)
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© Flickr / Bart WurstenПолиция в Демократической Республике Конго
Полиция в Демократической Республике Конго
© Flickr / Bart Wursten
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту, обеспечивавший перевозки президента Демократической республики Конго Феликса Чисекеди, пропал с радаров на востоке ДРК, начата поисково-спасательная операция, сообщило управления гражданской авиацией.
По данным управления, опубликованным в Twitter президента, самолет вылетел из аэропорта Гомы в 13.32 по местному времени (14.32 мск) в четверг и должен был приземлиться в Киншасе в 16.43 (18.43 по мск), однако спустя час после вылета самолет потерял связь с центом управления.
По данным управления, в самолете было 4 пассажира и 4 члена экипажа.
Согласно управлению гражданской авиацией, "запросы информации, отправленные всем станциям на маршруте самолета, не дали информации о его местонахождении".
По данным местного издания Actualite, пассажирами самолета были три сотрудника службы охраны президента, а также его личный водитель. Со ссылкой приближенный к президенту на источник издание сообщает, что экипаж самолета мог быть украинским и на борту могло быть больше людей.
"Украинский экипаж часто состоит из четырех-пяти человек. И часто официально незарегистрированные люди приходят на борт. Это означает, что в случае крушения, число жертв может быть выше", - цитирует издание источник.
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Феликс Антуан ЧисекедиМоскваКиншаса (город)Ан-72В мире
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