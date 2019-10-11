Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту, обеспечивавший перевозки президента Демократической республики Конго Феликса Чисекеди, пропал с радаров на востоке ДРК, начата поисково-спасательная операция, сообщило управления гражданской авиацией.

По данным управления, опубликованным в Twitter президента, самолет вылетел из аэропорта Гомы в 13.32 по местному времени (14.32 мск) в четверг и должен был приземлиться в Киншасе в 16.43 (18.43 по мск), однако спустя час после вылета самолет потерял связь с центом управления.

#RDC Un Antonov 72 assurant la logistique présidentielle opéré par les forces armées aériennes a disparu des radars entre Goma et Kinshasa depuis jeudi après-midi. Communiqué de l'Autorité de l'aviation civile (#AAC) | @Presidence_RDC pic.twitter.com/aSWGAyPGDN — Eric Tshikuma (@erictshikuma) October 11, 2019

По данным управления, в самолете было 4 пассажира и 4 члена экипажа.

Согласно управлению гражданской авиацией, "запросы информации, отправленные всем станциям на маршруте самолета, не дали информации о его местонахождении".

По данным местного издания Actualite, пассажирами самолета были три сотрудника службы охраны президента, а также его личный водитель. Со ссылкой приближенный к президенту на источник издание сообщает, что экипаж самолета мог быть украинским и на борту могло быть больше людей.