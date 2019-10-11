В Петербурге восемь человек эвакуировали из горевшего здания

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Пожарные эвакуировали из горевшего здания на Колокольной улице в Петербурге восемь человек, двое госпитализированы, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
"В 05.02 на улице Колокольная, 12 в квартире 1 в трехэтажном жилом доме на втором этаже произошел пожар. В шестикомнатной коммунальной квартире в комнате площадью 15 квадратных метров происходило горение по всей площади. Из здания были эвакуированы восемь человек", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, госпитализированы пожилые мужчина и женщина.
Как сообщают местные СМИ, некоторые жильцы выпрыгивали из окон второго этажа, не дожидаясь эвакуации. В ведомстве не подтвердили эту информацию.
В 07:55 пожар был ликвидирован.