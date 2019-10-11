В Петербурге восемь человек эвакуировали из горевшего здания

"В 05.02 на улице Колокольная, 12 в квартире 1 в трехэтажном жилом доме на втором этаже произошел пожар. В шестикомнатной коммунальной квартире в комнате площадью 15 квадратных метров происходило горение по всей площади. Из здания были эвакуированы восемь человек", - сказано в сообщении.