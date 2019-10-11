Власти Саратова помогут семье убитой девятилетней девочки

В среду девочка в 07.30 (06.30 мск) ушла из дома на улице Высокой в школу на 2-м Магнитном проезде, но по пути пропала. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Девочку наряду с полицией искали волонтеры отряда "Лиза Алерт". В ночь на пятницу власти региона сообщили, что девочку нашли мертвой. По данным СК РФ, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве.