Власти Саратова помогут семье убитой девятилетней девочки

САРАТОВ, 11 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Власти Саратова окажут помощь семье убитой девятилетней девочки, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе мэрии.
В среду девочка в 07.30 (06.30 мск) ушла из дома на улице Высокой в школу на 2-м Магнитном проезде, но по пути пропала. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Девочку наряду с полицией искали волонтеры отряда "Лиза Алерт". В ночь на пятницу власти региона сообщили, что девочку нашли мертвой. По данным СК РФ, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве.
"Необходимая семье (убитой девочки) помощь будет оказана", - сказала собеседница агентства.
Ранее детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя сообщила, что родственники девочки объявили сбор средств на ее похороны.
Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что подозреваемый в убийстве ребенка ранее был судим за изнасилование, кражи и развратные действия.