Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T10:32Z
https://ria.ru/20191011/1559656966.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155965/88/1559658856_0:336:3044:2048_1036x0_80_0_0_8351fccd8912911a06689a040a1a7de6.jpg
РИА Новости

В Ашхабаде начался саммит глав государств-членов СНГ

09:37 11.10.2019 (обновлено: 10:32 11.10.2019)
2488
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Туркмению
Визит президента РФ В. Путина в Туркмению
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Заседание совета глав государств-членов СНГ, в котором принимает участие президент России Владимир Путин, проходит в пятницу в столице Туркмении, началась встреча с общения лидеров в узком составе.
Сообщалось, что в таком формате главы государств затронут наиболее актуальные вопросы развития сотрудничества в рамках СНГ, представят свое видение будущих задач.
Ожидается, что в ходе нынешнего заседания совета будет рассмотрен вопрос о продлении полномочий председателя исполкома СНГ Сергея Лебедева еще на три года. Как отметил ранее в беседе с журналистами помощник российского лидера Юрий Ушаков, это "предварительно со всеми согласовано, ожидается, что президенты просто формализуют это решение".
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 21 июня 2018
25 сентября, 17:28РИА Новости
Гутерреш отметил важную роль ОДКБ, ШОС и СНГ в борьбе с терроризмом
Также должен решиться вопрос о председательстве в СНГ в 2020 году. Как заметил Ушаков, в Ашхабаде "будет согласовано решение, что с 1 января председателем СНГ станет Узбекистан", а сопредседателями - Туркменистан и Белоруссия, то есть предыдущий и последующий председатели объединения. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о проведении очередного заседания совета глав государств СНГ. Предварительно и этот пункт согласован - заседание намечено на 16 октября и должно пройти в Ташкенте.
На саммит в Ашхабад прибыли руководители государств-участников содружества. Помимо Путина и лидера страны-хозяйки форума Гурбангулы Бердымухамедова, в состав совета входят президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, лидер Белоруссии Александр Лукашенко, глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков, руководитель Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Молдавии Игорь Додон, а также лидеры Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев.
Председатель исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Сергей Лебедев
Вчера, 16:11РИА Новости
Ушаков заявил о продлении полномочий главы исполкома СНГ
Российскую делегацию в Ашхабаде представляют глава МИД РФ Сергей Лавров, зампредседателя правительства РФ Константин Чуйченко, глава минэкономразвития Максим Орешкин, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Как ожидается, по итогам переговоров лидеры стран подпишут ряд документов в сфере борьбы с терроризмом и в области экономики. После этого пройдёт официальный приём от имени президента Туркменистана.
1500013
Обсудить 0
Владимир ПутинСНГАшхабадВ мире
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Саратове пытались устроить самосуд над предполагаемым убийцей девочки
РИА
Новости
Автомобиль скорой медицинской помощи
Источник назвал вероятную причину смерти двух бортпроводников в Подмосковье
Президент РФ Владимир Путин и Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Туркмении Александр Блохин на церемонии встречи в аэропорту Ашхабада. 10 октября 2019
Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ
Новорожденные в родильном доме
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
Лента
новостей
Космонавт Алексей Леонов
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Цветы на месте убийства девочки в Саратове
Крестный убитой в Саратове девочки рассказал, что она делала перед пропажей
Девушка со смартфоном и банковской картой
ЦБ рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Женщина на похоронах
В Индонезии мужчина пришел домой через семь часов после своих похорон
Последствия прохождения тайфуна в Японии
Идущий на Токио "Хагибис" сравнили со смертоносным тайфуном 1958 года
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Саратове обнаружили тело пропавшей девятилетней девочки
Подготовка к запуску ракеты
Эксперт: США хотят лишить Россию возможности ответного ядерного удара
Президент РФ Владимир Путин и президент, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи. 11 октября 2019
Путин обсудил с Бердымухамедовым поставки автомобилей Aurus
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:20Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
20:10В Калифорнии около ста тысяч человек эвакуировали из-за природных пожаров
20:08США не бросают курдских партнеров в Сирии, заявил глава Пентагона
20:07Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля
20:02СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске
20:00В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
19:25Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками
19:25Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента
Лента новостейМолния