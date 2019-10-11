Путин обсудил с Бердымухамедовым поставки автомобилей Aurus

АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым и обсудил с ним поставки автомобилей "Аурус" и сотрудничество в других сферах экономики.

"В начале нашей беседы хотел бы отметить, что отношения между Россией и Туркменистаном развиваются весьма успешно, в прошлом году начал действовать и приносить положительные результаты работы практической Договор о стратегическом партнерстве, что я считаю очень важным для российско-туркменских отношений. Результат дает о себе знать: за первые семь месяцев текущего года товарооборот увеличился более чем на 62%", - - сказал Путин. По оценке российского лидера, это серьезный показатель.

Путин отметил сотрудничество по многим направлениям, в частности, в автомобилестроении. "Благодарю вас за то, что вы по-доброму, позитивно отозвались о нашей новой автомобильной линейке "Аурус". Очень приятно, что эта машина вам понравилась", -сказал он. Однако, подчеркнул президент РФ, это не единственное направление для взаимодействия.

Президент РФ назвал, помимо автомобилестроения и торговли готовыми продуктами, проекты в энергетике. Он добавил, что планирует обсудить их в ходе беседы с глазу на глаз. "Я думаю, что у нас хорошие перспективы взаимодействия по разным направлениям", - заключил Путин, поблагодарив за приглашение и пожелав удачи в проведении заседании Совета глав государств СНГ.

Со своей стороны президент Туркмении, приветствуя Путина в Ашхабаде, выразил признательность за поддержку Россией проведения первого Каспийского экономического форума, который сопровождался выставкой продукции, производимой в прикаспийских странах.

"Еще раз хочу вас попросить, - сказал Бердымухамедов. - Мы сделали заявки на автомобиль "Аурус-седан". Первую партию хотели бы закупить".