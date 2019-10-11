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РИА Новости

Путин обсудил с Бердымухамедовым поставки автомобилей Aurus

09:33 11.10.2019 (обновлено: 14:40 11.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи. 11 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи. 11 октября 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым и обсудил с ним поставки автомобилей "Аурус" и сотрудничество в других сферах экономики.
"В начале нашей беседы хотел бы отметить, что отношения между Россией и Туркменистаном развиваются весьма успешно, в прошлом году начал действовать и приносить положительные результаты работы практической Договор о стратегическом партнерстве, что я считаю очень важным для российско-туркменских отношений. Результат дает о себе знать: за первые семь месяцев текущего года товарооборот увеличился более чем на 62%", - - сказал Путин. По оценке российского лидера, это серьезный показатель.
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Путин отметил сотрудничество по многим направлениям, в частности, в автомобилестроении. "Благодарю вас за то, что вы по-доброму, позитивно отозвались о нашей новой автомобильной линейке "Аурус". Очень приятно, что эта машина вам понравилась", -сказал он. Однако, подчеркнул президент РФ, это не единственное направление для взаимодействия.
Президент РФ назвал, помимо автомобилестроения и торговли готовыми продуктами, проекты в энергетике. Он добавил, что планирует обсудить их в ходе беседы с глазу на глаз. "Я думаю, что у нас хорошие перспективы взаимодействия по разным направлениям", - заключил Путин, поблагодарив за приглашение и пожелав удачи в проведении заседании Совета глав государств СНГ.
Со своей стороны президент Туркмении, приветствуя Путина в Ашхабаде, выразил признательность за поддержку Россией проведения первого Каспийского экономического форума, который сопровождался выставкой продукции, производимой в прикаспийских странах.
"Еще раз хочу вас попросить, - сказал Бердымухамедов. - Мы сделали заявки на автомобиль "Аурус-седан". Первую партию хотели бы закупить".
При этом он также подчеркнул, что Россия и Туркменистан заинтересованы в развитии дальнейшего сотрудничества и готовы продолжить эту работу.
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СНГГурбангулы БердымухамедовТуркменияРоссияЭкономикаВладимир ПутинАшхабадВ мире
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