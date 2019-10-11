Источник: у подозреваемого в убийстве девочки в Саратове были судимости

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве девятилетней школьницы в Саратове имел судимости, рассказал источник РИА Новости в силовых структурах.

По его данным, мужчина в 2011 году изнасиловал женщину и украл у нее телефон и фотоаппарат. Он отметил, что у мужчины "уже была 158-я (статья - кража) и 135-я (развратные действия)".

Источник в правоохранительных органах рассказал " 360 " о том, что мужчина в 2001 году получил административный штраф за мелкое хулиганство, а в 2004 году он проник в чужой дом и похитил 36 тысяч рублей.

Знакомый предполагаемого убийцы рассказал, что тот не курил, не пил и не употреблял наркотики.

"Всегда работал — что-то связанное со строительством", — рассказал он. Также он отметил, что мужчина был спокойным.

По словам знакомого, подозреваемый уже был ранее судим за педофилию. Кроме того, у него якобы есть дочь.

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы. В ночь на пятницу ее нашли мертвой, однако официальная причина смерти не называлась.