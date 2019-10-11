Названа предварительная причина пожара на иранском танкере в Красном море

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Танкер Национальной иранской нефтяной компании мог загореться у берегов Саудовской Аравии из-за попадания в него двух ракет, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на подрядчика компании.
Ранее агентство ISNA со ссылкой на источники сообщило, что в пятницу утром на иранском танкере в 60 милях от портового города Джидда в Саудовской Аравии произошел взрыв. В результате взрыва повреждены два основных отсека с нефтью, произошла утечка топлива. Специалисты в данный момент выясняют причину взрыва. Как отмечает агентство, взрыв мог быть терактом.
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Экипаж танкера находится в безопасности, никто не пострадал. По данным агентства, ситуация на судне после взрыва находится под полным контролем.