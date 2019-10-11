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РИА Новости

Мэр Саратова уверен, что виновный в убийстве девочки будет строго наказан

09:26 11.10.2019
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© Фото : СК РФСотрудники Следственного комитета РФ в Саратове
Сотрудники Следственного комитета РФ в Саратове
© Фото : СК РФ
САРАТОВ, 11 окт - РИА Новости. Убийца девятилетней девочки в Саратове будет наказан по всей строгости закона, уверен глава города Михаил Исаев.
В среду утром девочка ушла из дома на улице Высокой в школу на 2-м Магнитном проезде, но по пути пропала. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Девочку наряду с полицией искали волонтеры отряда "Лиза Алерт". В ночь на пятницу власти региона сообщили, что девочку нашли мертвой. По данным СК РФ, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве.

"Искренне соболезную родным и близким... Уверен, виновный будет наказан по всей строгости закона", - написал Исаев в пятницу в Instagram, приложив фотографию девочки.

Опубликовано видео с места поисков вещей пропавшей в Саратове девочки
09:05РИА Новости
Опубликовано видео с места поисков убитой в Саратове девочки
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Убийство девочки в СаратовеМихаил ИсаевСледственный комитет РФСаратовРоссияПроисшествия
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