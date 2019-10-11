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РИА Новости

В Москве камеры будут фиксировать признаки усталости у водителей автобусов

09:17 11.10.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевАвтобусы
Автобусы
© РИА Новости / Илья Питалев
Автобусы. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Специальные камеры видеонаблюдения будут фиксировать признаки усталости у водителей столичного городского транспорта, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Благодаря системе онлайн-контроля над водителем мы сможем уменьшить количество аварий, связанных с человеческим фактором. Камеры видеонаблюдения уже успешно протестировали в транспорте разных маршрутов. В ближайшем будущем к этой системе подключат весь парк Мосгортранса. Это более восьми тысяч автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев", - приводятся на сайте слова директора директор службы информационных технологий и связи Мосгортранса Дмитрия Ерзамаева.
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Уточняется, что устройства в режиме онлайн будут сканировать лица водителей и фиксировать признаки, сигнализирующие об усталости. Это могут быть частое зевание, определенное положение век, мимика. Кроме этого, система проследит, чтобы водители не пользовались мобильными телефонами во время движения.
"Если сотрудник отвлекся за рулем или переутомился, в кабине прозвучит сигнал, а также сработает специальное световое оповещение. Система, к которой подключены камеры в кабине, автоматически сообщит информацию дежурному диспетчеру. Он, в свою очередь, проверит инцидент, посмотрев последнюю запись с камеры. При необходимости водителя снимут с маршрута и направят на медицинское обследование", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что камеры установят и в поездах "Иволга" на Московских центральных диаметрах (МЦД). В каждом вагоне будет от восьми до 11 камер, изображения с которых в формате онлайн будут передаваться на пульт управления в кабине машиниста, чтобы при необходимости он мог оперативно отреагировать.
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