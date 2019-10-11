В Москве камеры будут фиксировать признаки усталости у водителей автобусов

"Если сотрудник отвлекся за рулем или переутомился, в кабине прозвучит сигнал, а также сработает специальное световое оповещение. Система, к которой подключены камеры в кабине, автоматически сообщит информацию дежурному диспетчеру. Он, в свою очередь, проверит инцидент, посмотрев последнюю запись с камеры. При необходимости водителя снимут с маршрута и направят на медицинское обследование", - добавляется в сообщении.