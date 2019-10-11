Медведев переназначил Пиотровского директором Эрмитажа до 2022 года

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переназначении Михаила Пиотровского генеральным директором Государственного Эрмитажа. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Назначить Пиотровского Михаила Борисовича генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный Эрмитаж" на срок три года, освободив его от занимаемой должности", — говорится в документе.

Пиотровский работает в Эрмитаже с 1991 года. Сперва он был первым заместителем директора по научной работе, а с 1992-го занял должность директора музея.