Названы регионы России, где живет больше всего алкоголиков

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Больше всего алкоголиков живет в Чукотском автономном округе, пишет РБК со ссылкой на статистические данные Министерства здравоохранения.
Там на десять тысяч взрослых жителей приходится 29 человек с соответствующим диагнозом. На втором месте — Якутия (23 пациента на десять тысяч населения), замыкает тройку Ненецкий автономный округ (20 пациентов на десять тысяч).
Каждый десятый новый больной алкоголизмом живет в Пермском крае, Башкирии, Татарстане или Пензенской области.
В 2018 году за медицинской помощью из-за злоупотребления алкоголем обратились более двух миллионов россиян, почти 76 тысячам был впервые поставлен диагноз "алкоголизм" или "алкогольный психоз".