Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T13:31Z
https://ria.ru/20191011/1559656412.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/104814/63/1048146349_198:550:2860:2048_1036x0_80_0_0_4717c33024e8c92659357c6561dd9e83.jpg
РИА Новости

Названы регионы России, где живет больше всего алкоголиков

09:13 11.10.2019 (обновлено: 13:31 11.10.2019)
27526
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина у стенда с вином
Мужчина у стенда с вином
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Больше всего алкоголиков живет в Чукотском автономном округе, пишет РБК со ссылкой на статистические данные Министерства здравоохранения.
Там на десять тысяч взрослых жителей приходится 29 человек с соответствующим диагнозом. На втором месте — Якутия (23 пациента на десять тысяч населения), замыкает тройку Ненецкий автономный округ (20 пациентов на десять тысяч).
Каждый десятый новый больной алкоголизмом живет в Пермском крае, Башкирии, Татарстане или Пензенской области.
В 2018 году за медицинской помощью из-за злоупотребления алкоголем обратились более двух миллионов россиян, почти 76 тысячам был впервые поставлен диагноз "алкоголизм" или "алкогольный психоз".
Бутылки с водкой
8 октября, 10:34РИА Новости
Названы регионы с самой высокой смертностью от алкоголя
222310165856
Обсудить 21
Чукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЗдоровьеРоссияЯкутияОбщество
Популярные комментарии
Наталья Наталья, в медицинской статистике принято считать относительный показатель - на 10 тыс. жителей в данном случае.
11 октября, 10:04
ezh0
3400004
У этих народов генетическая предрасположенность к алкоголизму так-то. Проблемы у них с алкогольдегидрогеназой. Привыкают моментально и бороться с этим не могут.
11 октября, 10:26
bberserker79
1600103
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Саратове пытались устроить самосуд над предполагаемым убийцей девочки
РИА
Новости
Автомобиль скорой медицинской помощи
Источник назвал вероятную причину смерти двух бортпроводников в Подмосковье
Новорожденные в родильном доме
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
Космонавт Алексей Леонов
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Лента
новостей
Цветы на месте убийства девочки в Саратове
Крестный убитой в Саратове девочки рассказал, что она делала перед пропажей
Женщина на похоронах
В Индонезии мужчина пришел домой через семь часов после своих похорон
Девушка со смартфоном и банковской картой
ЦБ рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
Последствия прохождения тайфуна в Японии
Идущий на Токио "Хагибис" сравнили со смертоносным тайфуном 1958 года
Подготовка к запуску ракеты
Эксперт: США хотят лишить Россию возможности ответного ядерного удара
Вид на храм Сошествия Святого Духа на Апостолов в Саратове
Родственники погибшей девочки в Саратове начали сбор средств на похороны
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Саратове обнаружили тело пропавшей девятилетней девочки
Беспроводной алкотестер
Водителей обяжут проверяться на хронический алкоголизм, пишут СМИ
Пластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда Трампа
Терпение лопнуло: Россия и Турция отказались от доллара
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:26Лукашенко отметил неоценимый вклад Леонова в освоение Вселенной
20:20Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
20:10В Калифорнии около ста тысяч человек эвакуировали из-за природных пожаров
20:08США не бросают курдских партнеров в Сирии, заявил глава Пентагона
20:07Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля
20:02СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске
20:00В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
19:25Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками
Лента новостейМолния