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РИА Новости

Источник в МИД рассказал о порядке встреч представителей власти за рубежом

09:02 11.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские дипломаты встречают представителей власти во время их прибытия в зарубежную страну с официальной миссией, когда об этом заблаговременно уведомляется МИД России, сообщил источник в российском внешнеполитическом ведомстве, комментируя соответствующее предложение российских законодателей.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выступил за то, чтобы депутатов Государственной думы, посещающих США с официальным визитом, в аэропорту встречали сотрудники российского посольства.
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"Посольства России встречают не только в аэропортах, но и на вокзалах и в портах всех представителей различных ветвей власти, как на федеральном, так и на региональном уровнях, прибывающих за рубеж с официальной миссией, когда об этом заблаговременно уведомляется МИД России", - отметил собеседник агентства.
В начале октября посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что депутата Госдумы Ингу Юмашеву по прибытии на форум "Диалог Форт Росс" провели в отдельную комнату в аэропорту Нью-Йорка. У нее забрали документы, а представившийся сотрудником ФБР человек в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего.
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Допрос депутата Инги Юмашевой в Нью-ЙоркеФБРЛеонид СлуцкийИнга ЮмашеваМИД РФГосдума РФСШАВ мире
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