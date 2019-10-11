Источник в МИД рассказал о порядке встреч представителей власти за рубежом

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские дипломаты встречают представителей власти во время их прибытия в зарубежную страну с официальной миссией, когда об этом заблаговременно уведомляется МИД России, сообщил источник в российском внешнеполитическом ведомстве, комментируя соответствующее предложение российских законодателей.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выступил за то, чтобы депутатов Государственной думы, посещающих США с официальным визитом, в аэропорту встречали сотрудники российского посольства.

"Посольства России встречают не только в аэропортах, но и на вокзалах и в портах всех представителей различных ветвей власти, как на федеральном, так и на региональном уровнях, прибывающих за рубеж с официальной миссией, когда об этом заблаговременно уведомляется МИД России", - отметил собеседник агентства.

В начале октября посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что депутата Госдумы Ингу Юмашеву по прибытии на форум "Диалог Форт Росс" провели в отдельную комнату в аэропорту Нью-Йорка. У нее забрали документы, а представившийся сотрудником ФБР человек в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего.