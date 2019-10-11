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РИА Новости
Культура

В Екатеринбурге отменили концерт британской группы Smokie из-за ЧП с Ан-12

08:41 11.10.2019 (обновлено: 08:58 11.10.2019)
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© Фото : Официальный сайт группы "Smokie"Группа "Smokie"
Группа Smokie
© Фото : Официальный сайт группы "Smokie"
Группа "Smokie". Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Музыканты британской рок-группы Smokie не смогли прилететь в Екатеринбург из-за закрытия аэропорта Кольцово после аварийной посадки военного самолета Ан-12, концерт, намеченный на вечер 10 октября был отменен, сообщили РИА Новости в справочной киноконцертного театра "Космос".
Ан-12 в четверг совершил аварийную посадку в аэропорту Екатеринбурга. На его борту было 20 человек, никто не пострадал. По предварительным данным, инцидент произошел из-за невыхода шасси. В результате нештатной посадки воздушного судна в аэропорту Кольцово временно были прекращены взлетно-посадочные операции, из-за чего 40 рейсов были задержаны и три отменены. Воздушные суда, направлявшиеся в Екатеринбург, отправлялись на запасные аэродромы в Тюмень, Пермь и Челябинск.
СМИ опубликовали видео с места аварийной посадки самолета Ан-12
Вчера, 11:51РИА Новости
Опубликовано видео с места аварийной посадки военного Ан-12 в Екатеринбурге
"Музыканты не смогли прилететь из-за происшествия в аэропорту. Не состоялся концерт. Теперь он будет, скорее всего, уже в следующем году", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что купленные зрителями билеты будут действительны при следующем концерте британской группы в Екатеринбурге.
Спасатели на месте аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине
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Аварии и катастрофы самолетов Ан-12 в мире в 2010-2019 годах
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КультураАварийная посадка Ан-12 в ЕкатеринбургеАн-12КольцовоЕкатеринбургПроисшествия
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