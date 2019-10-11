В Москве за сутки выпало более четверти месячной нормы осадков

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Свыше 25% от месячной нормы осадков выпало на Москву за минувшие сутки - 15 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"За ночь в Москве выпало 6 миллиметров осадков, днём - 9. Итого за сутки выпало 15 миллиметров", - сообщил Синенков, уточнив, что месячная норма составляет 59 миллиметров.
Ранее Синенков сообщил РИА Новости, что в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода с возможными осадками. Температура составит плюс 12 градусов.