В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии

Стягивание турецкой техники к границе с Сирией

Стягивание турецкой техники к границе с Сирией

© Sputnik / Hikmet Durgun Стягивание турецкой техники к границе с Сирией

АНКАРА, 11 окт — РИА Новости. Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил глава Минобороны республики Хулуси Акар.

Он уточнил, что это произошло накануне при столкновении с "террористами Рабочей партии Курдистана — Сил самообороны сирийских курдов" (РПК-YPG).

При этом число нейтрализованных противников достигло 277, добавил он.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира", направленной против запрещенной в его стране РПК и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*).

В тот же день турецкая авиация нанесла удары по Рас эль-Айну, атаке также подвергся Телль-Абъяд. После этого поступили сообщения о начале наземной части операции. В четверг боевые действия продолжились.

В Дамаске это расценивают как незаконное вторжение. Курды сообщили о десятках погибших и сотнях раненых.

Ряд соседних государств, а также большинство стран — членов ЕС осудили действия Анкары и призвали избегать эскалации.

Сотрудничавшие с курдами американцы отвели свои вооружения из зоны конфликта. Их недавние союзники обвинили Вашингтон в нарушении договоренностей.

В свою очередь, в Турции заявляют, что хотят покончить с террористической угрозой на своих рубежах, не могут "бесконечно содержать" миллионы сирийских беженцев и пытаются открыть им путь домой.