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РИА Новости
Война в Сирии

В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии

08:34 11.10.2019 (обновлено: 09:56 11.10.2019)
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© Sputnik / Hikmet DurgunСтягивание турецкой техники к границе с Сирией
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
© Sputnik / Hikmet Durgun
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
АНКАРА, 11 окт — РИА Новости. Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил глава Минобороны республики Хулуси Акар.
Он уточнил, что это произошло накануне при столкновении с "террористами Рабочей партии Курдистана — Сил самообороны сирийских курдов" (РПК-YPG).
При этом число нейтрализованных противников достигло 277, добавил он.
В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира", направленной против запрещенной в его стране РПК и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*).
В тот же день турецкая авиация нанесла удары по Рас эль-Айну, атаке также подвергся Телль-Абъяд. После этого поступили сообщения о начале наземной части операции. В четверг боевые действия продолжились.
Турецкие военные на границе с Сирией
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В Дамаске это расценивают как незаконное вторжение. Курды сообщили о десятках погибших и сотнях раненых.
Ряд соседних государств, а также большинство стран — членов ЕС осудили действия Анкары и призвали избегать эскалации.
Сотрудничавшие с курдами американцы отвели свои вооружения из зоны конфликта. Их недавние союзники обвинили Вашингтон в нарушении договоренностей.
В свою очередь, в Турции заявляют, что хотят покончить с террористической угрозой на своих рубежах, не могут "бесконечно содержать" миллионы сирийских беженцев и пытаются открыть им путь домой.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМинобороны ТурцииТурцияСирия
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