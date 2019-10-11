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РИА Новости

В Красном море прогремел взрыв на иранском танкере

08:31 11.10.2019 (обновлено: 11:47 11.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГорода мира. Джидда
Города мира. Джидда
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 11 окт — РИА Новости. Взрыв прогремел на иранском танкере Sanitized в Красном море, сообщило ISNA со ссылкой на источники.
По данным агентства, инцидент произошел в 60 милях от портового города Джидда в Саудовской Аравии. Повреждены два основных отсека с нефтью, зафиксирована утечка топлива. Экипаж находится в безопасности, никто не пострадал.
Сейчас специалисты выясняют причину произошедшего. По информации СМИ, не исключается версия теракта.
Телеканал Press TV со ссылкой на подрядчика Национальной иранской нефтяной компании рассказал, что судно могло загореться из-за попадания в него двух ракет.
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Взрыв на иранском танкере в Красном мореСаудовская АравияДжиддаИранВ мире
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