В Красном море прогремел взрыв на иранском танкере

ТЕГЕРАН, 11 окт — РИА Новости. Взрыв прогремел на иранском танкере Sanitized в Красном море, сообщило ISNA со ссылкой на источники. Взрыв прогремел на иранском танкере Sanitized в Красном море, сообщилосо ссылкой на источники.

По данным агентства, инцидент произошел в 60 милях от портового города Джидда в Саудовской Аравии. Повреждены два основных отсека с нефтью, зафиксирована утечка топлива. Экипаж находится в безопасности, никто не пострадал.

Сейчас специалисты выясняют причину произошедшего. По информации СМИ, не исключается версия теракта.

Телеканал Press TV со ссылкой на подрядчика Национальной иранской нефтяной компании рассказал, что судно могло загореться из-за попадания в него двух ракет.