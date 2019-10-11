В Уссурийске завели дело против вандалов, засыпавших землей Вечный огонь

© УМВД России по Приморскому краю Вандалы осквернили мемориал воинам-уссурийцам, павшим в сражениях на полях Великой Отечественной войны

ВЛАДИВОСТОК, 11 окт — РИА Новости. В Уссурийске возбудили уголовное дело против молодых людей, задержанных за осквернение мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МВД.

Накануне стало известно, что два хулигана засыпали землей Вечный огонь у мемориала на площади Победы. Подозреваемых вскоре задержали, оказалось, что это местные жители, одному из которых 20 лет, а второму — 21 год.

Они признались в совершенном преступлении, пояснив, что были в тот момент пьяны.

Полиция возбудила уголовное дело о вандализме. Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Мемориал уссурийцам, павшим в сражениях Великой Отечественной войны, установили на площади Победы в 1977 году. Композиция, созданная скульптором Валерием Ненаживиным, состоит из пяти высоких пилонов, где размещены скульптуры уходящих на фронт воинов и остающихся в тылу жен, детей и матерей. У подножия монумента горит Вечный огонь.