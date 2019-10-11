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РИА Новости

В Уссурийске завели дело против вандалов, засыпавших землей Вечный огонь

08:30 11.10.2019 (обновлено: 12:01 11.10.2019)
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© УМВД России по Приморскому краюВандалы осквернили мемориал воинам-уссурийцам, павшим в сражениях на полях Великой Отечественной войны
Вандалы осквернили мемориал воинам-уссурийцам, павшим в сражениях на полях Великой Отечественной войны
© УМВД России по Приморскому краю
ВЛАДИВОСТОК, 11 окт — РИА Новости. В Уссурийске возбудили уголовное дело против молодых людей, задержанных за осквернение мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МВД.
Накануне стало известно, что два хулигана засыпали землей Вечный огонь у мемориала на площади Победы. Подозреваемых вскоре задержали, оказалось, что это местные жители, одному из которых 20 лет, а второму — 21 год.
Они признались в совершенном преступлении, пояснив, что были в тот момент пьяны.
Полиция возбудила уголовное дело о вандализме. Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.
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Мемориал уссурийцам, павшим в сражениях Великой Отечественной войны, установили на площади Победы в 1977 году. Композиция, созданная скульптором Валерием Ненаживиным, состоит из пяти высоких пилонов, где размещены скульптуры уходящих на фронт воинов и остающихся в тылу жен, детей и матерей. У подножия монумента горит Вечный огонь.
В 1941 году из уссурийцев была сформирована 239-я стрелковая дивизия. С боями она прошла от Москвы до Берлина. Город дал фронту более десяти тысяч бойцов, три тысячи из них погибли на полях сражений. За мужество и отвагу пятерым уссурийцам было присвоено звание Героев Советского Союза, пять тысяч награждены орденами и медалями.
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