Из Барнаула вторые сутки не может вылететь самолет с треснувшим стеклом

Ранее сообщалось, что в четверг самолёт не смог вылететь из Барнаула в Москву из-за технической неисправности, не связанной с работой аэропорта. Западно-Сибирское следственное управление СК РФ на транспорте начало проверку по данному факту. По предварительным данным, в четверг около 5:20 по местному времени (1:20 мск) при подлете к аэропорту Барнаула у воздушного судна треснуло лобовое стекло со стороны командира. Разгерметизации салона и кабины пилотов не было. На борту воздушного судна находились семь членов экипажа и 125 пассажиров, из них двое детей.