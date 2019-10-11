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РИА Новости

Из Барнаула вторые сутки не может вылететь самолет с треснувшим стеклом

08:27 11.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A319
Самолет Airbus A319
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
БАРНАУЛ, 11 окт - РИА Новости. Самолёт авиакомпании "Аэрофлот", приземлившийся в четверг в Барнауле с треснувшим стеклом, вторые стуки не может вылететь из столицы Алтайского края, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
"Вылет рейса запланирован на пятницу на 20.20 (17.20 мск)", - уточнили в справочной.
Ранее сообщалось, что в четверг самолёт не смог вылететь из Барнаула в Москву из-за технической неисправности, не связанной с работой аэропорта. Западно-Сибирское следственное управление СК РФ на транспорте начало проверку по данному факту. По предварительным данным, в четверг около 5:20 по местному времени (1:20 мск) при подлете к аэропорту Барнаула у воздушного судна треснуло лобовое стекло со стороны командира. Разгерметизации салона и кабины пилотов не было. На борту воздушного судна находились семь членов экипажа и 125 пассажиров, из них двое детей.
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