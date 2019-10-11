Родственники погибшей девочки в Саратове начали сбор средств на похороны

САРАТОВ, 11 окт - РИА Новости. Родственники девятилетней девочки, которую после полутора суток поисков обнаружили мертвой в Саратове, объявили сбор средств на ее похороны, сообщила детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя.

Полиция в Саратове в среду начала розыск девятилетней девочки, которая в 07.30 (06.30 мск) ушла из дома на улице Высокой в школу на 2-м Магнитном проезде, но по пути пропала. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи девочки, которую наряду с полицией искали волонтеры отряда "Лиза Алерт". В ночь на пятницу волонтеры остановили поиски, позднее зампред правительства области Роман Бусаргин подтвердил РИА Новости, что девочку нашли мертвой.

"Друзья, я как должностное лицо не имею права собирать деньги. Но прошу всех распространить во избежание фейков мошенников репост с моей страницы. Это карта бабушки", - написала Загородняя на своей странице в Facebook

К сообщению омбудсмен приложила номер банковской карты бабушки девочки, а также запись: "У них реально туго с деньгами и будут признательны за помощь".