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РИА Новости

Родственники погибшей девочки в Саратове начали сбор средств на похороны

08:24 11.10.2019 (обновлено: 11:52 11.10.2019)
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкВид на храм Сошествия Святого Духа на Апостолов в Саратове
Вид на храм Сошествия Святого Духа на Апостолов в Саратове
© РИА Новости / Андрей Васильев
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 11 окт - РИА Новости. Родственники девятилетней девочки, которую после полутора суток поисков обнаружили мертвой в Саратове, объявили сбор средств на ее похороны, сообщила детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя.
Полиция в Саратове в среду начала розыск девятилетней девочки, которая в 07.30 (06.30 мск) ушла из дома на улице Высокой в школу на 2-м Магнитном проезде, но по пути пропала. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи девочки, которую наряду с полицией искали волонтеры отряда "Лиза Алерт". В ночь на пятницу волонтеры остановили поиски, позднее зампред правительства области Роман Бусаргин подтвердил РИА Новости, что девочку нашли мертвой.
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"Друзья, я как должностное лицо не имею права собирать деньги. Но прошу всех распространить во избежание фейков мошенников репост с моей страницы. Это карта бабушки", - написала Загородняя на своей странице в Facebook.
К сообщению омбудсмен приложила номер банковской карты бабушки девочки, а также запись: "У них реально туго с деньгами и будут признательны за помощь".
Ранее в соцсетях в четверг вечером распространили фотокопию ориентировки-задания, в которой указано о розыске неизвестного мужчины лет 30-40 по подозрению в убийстве, который якобы причастен к исчезновению ребенка. В пресс-службе областного главка МВД информацию о распространении ориентировки не подтвердили. При этом Загородняя заявила РИА Новости, что ориентировка на неизвестного мужчину, который может быть причастен к пропаже девочки в Саратове, является достоверной.
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