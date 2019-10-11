Роскачество нашло нарушения во всех проверенных пивных напитках

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Роскачество исследовало пивные напитки и обнаружило, что производители маскируют под эту категорию совсем другие по свойству продукты, причем ни один из них не соответствует ГОСТу. Об этом говорится в Роскачество исследовало пивные напитки и обнаружило, что производители маскируют под эту категорию совсем другие по свойству продукты, причем ни один из них не соответствует ГОСТу. Об этом говорится в сообщении , опубликованном на сайте организации.

Как отмечает Роскачество, потребителей часто вводят в заблуждение из-за того, что в России нет четких идентификационных признаков пивных напитков. Поэтому производители выдают за них слабоалкогольные коктейли, то есть продукты с другими свойствами.

На первом этапе эксперты проверили продукцию семи торговых марок недорогого сегмента. Иcследования проводились по 27 показателям, среди которых — содержание потенциально опасных веществ (мышьяк, свинец, кадмий, ртуть), микробиологическая безопасность, массовая доля двуокиси углерода, общего азота, объемная доля спирта и другие.

Во всех исследованных товарах выявились нарушения. Так, одна из торговых марок не прошла тест по пенообразованию и пеностойкости, другая — по массовой концентрации бензойной кислоты, у некоторых обнаружились нарушения по крепости, массовой концентрации бензойной кислоты и подсластителей.

"Также впервые за всю историю исследований Роскачества ни один из исследованных продуктов не соответствовал ГОСТу по органолептическим показателям — вкусом "сброженного солодового напитка с хмелевыми горечью и ароматом" они не обладали. Кроме того, результаты примененных экспериментальных методик показали, что напитки не соответствовали требованиям к содержанию пивного сусла или пива (не менее 40 процентов)", — отмечает Роскачество.