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РИА Новости

Роскачество нашло нарушения во всех проверенных пивных напитках

08:15 11.10.2019 (обновлено: 13:55 11.10.2019)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок  / Перейти в фотобанкПрилавок с пивом и пивными напитками в супермаркете
Прилавок с пивом и пивными напитками в супермаркете
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Прилавок с пивом и пивными напитками в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Роскачество исследовало пивные напитки и обнаружило, что производители маскируют под эту категорию совсем другие по свойству продукты, причем ни один из них не соответствует ГОСТу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
Как отмечает Роскачество, потребителей часто вводят в заблуждение из-за того, что в России нет четких идентификационных признаков пивных напитков. Поэтому производители выдают за них слабоалкогольные коктейли, то есть продукты с другими свойствами.
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На первом этапе эксперты проверили продукцию семи торговых марок недорогого сегмента. Иcследования проводились по 27 показателям, среди которых — содержание потенциально опасных веществ (мышьяк, свинец, кадмий, ртуть), микробиологическая безопасность, массовая доля двуокиси углерода, общего азота, объемная доля спирта и другие.
Во всех исследованных товарах выявились нарушения. Так, одна из торговых марок не прошла тест по пенообразованию и пеностойкости, другая — по массовой концентрации бензойной кислоты, у некоторых обнаружились нарушения по крепости, массовой концентрации бензойной кислоты и подсластителей.
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"Также впервые за всю историю исследований Роскачества ни один из исследованных продуктов не соответствовал ГОСТу по органолептическим показателям — вкусом "сброженного солодового напитка с хмелевыми горечью и ароматом" они не обладали. Кроме того, результаты примененных экспериментальных методик показали, что напитки не соответствовали требованиям к содержанию пивного сусла или пива (не менее 40 процентов)", — отмечает Роскачество.
Кроме того, организация обратила внимание на то, что участники рынка после получения результатов исследования либо вообще не шли на контакт, либо отказывались от своей продукции — в отличие от магазинов, которые сняли некачественные товары с продажи.
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РоскачествоРоссияОбщество
Популярные комментарии
Ну провели исследование, а, что дальше то, торгуйте на здоровье. Нормальная брага вкусней и менее вредней чем наше пиво. Закрыть все эти заводы, там глядишь на их место придут честные пивовары. Да и вообще покажите где у нас поля с хмелью в России
11 октября, 08:22
sserj1679
10741005
Честные пивовары? Это кто вообще такие? Придут откуда?
11 октября, 09:43
nnikkey80
291410016
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