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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Участники фестиваля поэзии переводят произведения якутян на другие языки

07:59 11.10.2019 (обновлено: 11:21 11.10.2019)
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© РИА Новости / Мария СеливановаПредметы национальной одежды якутов
Предметы национальной одежды якутов
© РИА Новости / Мария Селиванова
Предметы национальной одежды якутов. Архивное фото
ЯКУТСК, 11 окт – РИА Новости. Якутия проведет V международный фестиваль поэзии "Благодать большого снега", участники которого переводят произведения якутских авторов на другие языки, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и духовного развития.
Международный фестиваль поэзии проводится раз в два года, начиная с 2012 года. Основными организаторами мероприятия являются министерство культуры и духовного развития республики, Северо-восточный федеральный университет (СВФУ) и Союз писателей Якутии.
"С 15 по 18 октября в городе Якутске состоится V международный фестиваль поэзии "Благодать большого снега". В фестивале примут участие гости из Тывы, Казахстана, Татарстана, Азербайджана, Сербии, Москвы, Якутии", - рассказали в пресс-службе.
Как отметил министр культуры и духовного развития Юрий Куприянов, фестиваль сегодня набирает обороты и привлекает молодежь. "Это расширение границ сотрудничества писателей и поэтов Якутии, России с их зарубежными коллегами… На "Благодать большого снега" приедут люди, которые переводят произведения якутских авторов на другие языки", - сказал министр.
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В рамках фестиваля предполагается встреча участников с главой республики Айсеном Николаевым, встреча с президентом СВФУ Евгенией Михайловой, состоится вечер поэзии в Национальной библиотеке, а также выезд на родину народного поэта Якутии Семена Данилова в Горный улус, где 17 октября в рамках национального проекта "Культура" будет открыт новый дом культуры. Мероприятия, творческие встречи также пройдут в образовательных учреждениях республики, СВФУ, школах.
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЕвгения МихайловаЕвгений МихайловРоссия
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