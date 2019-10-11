Участники фестиваля поэзии переводят произведения якутян на другие языки

ЯКУТСК, 11 окт – РИА Новости. Якутия проведет V международный фестиваль поэзии "Благодать большого снега", участники которого переводят произведения якутских авторов на другие языки, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и духовного развития.

Международный фестиваль поэзии проводится раз в два года, начиная с 2012 года. Основными организаторами мероприятия являются министерство культуры и духовного развития республики, Северо-восточный федеральный университет (СВФУ) и Союз писателей Якутии.

"С 15 по 18 октября в городе Якутске состоится V международный фестиваль поэзии "Благодать большого снега". В фестивале примут участие гости из Тывы, Казахстана, Татарстана, Азербайджана, Сербии, Москвы, Якутии", - рассказали в пресс-службе.

Как отметил министр культуры и духовного развития Юрий Куприянов, фестиваль сегодня набирает обороты и привлекает молодежь. "Это расширение границ сотрудничества писателей и поэтов Якутии, России с их зарубежными коллегами… На "Благодать большого снега" приедут люди, которые переводят произведения якутских авторов на другие языки", - сказал министр.