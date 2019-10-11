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РИА Новости
Туризм

Новый прямой рейс свяжет Владивосток и Дубай

07:56 11.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАэропорт Владивостока
Аэропорт Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Аэропорт Владивостока. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Международный аэропорт Владивосток с 25 декабря 2019 года открывает новый рейс в Дубай, сообщил представитель АО "Международный аэропорт Владивосток".
"Международный аэропорт Владивосток сообщает об открытии нового рейса по маршруту Владивосток – Дубай. Полеты на данном направлении будет выполнять авиакомпания AZUR air", - говорится в сообщении на официальном сайте аэропорта.
Первый рейс по новому маршруту состоится 25 декабря 2019 года. Чартерная полетная программа по маршруту Владивосток - Дубай - Владивосток запланирована перевозчиком AZUR air по инициативе крупнейшего российского туроператора ANEX Tour.
Полеты в самый крупный город ОАЭ будут выполняться на воздушных судах Boeing 767-300 с частотой 1 раз в 10 дней. Общее время в пути составит около 9,5 часов.
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
Вчера, 13:16РИА Новости
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Это первый прямой рейс, который позволяет пассажирам вылететь из Владивостока в ОАЭ. Раньше чтобы посетить Ближний Восток, приморцам приходилось лететь через Москву.
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ТуризмBoeing 767ВладивостокРоссияЭкономика
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