Новый прямой рейс свяжет Владивосток и Дубай

ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Международный аэропорт Владивосток с 25 декабря 2019 года открывает новый рейс в Дубай, сообщил представитель АО "Международный аэропорт Владивосток".

"Международный аэропорт Владивосток сообщает об открытии нового рейса по маршруту Владивосток – Дубай. Полеты на данном направлении будет выполнять авиакомпания AZUR air", - говорится в сообщении на официальном сайте аэропорта.

Первый рейс по новому маршруту состоится 25 декабря 2019 года. Чартерная полетная программа по маршруту Владивосток - Дубай - Владивосток запланирована перевозчиком AZUR air по инициативе крупнейшего российского туроператора ANEX Tour.

Полеты в самый крупный город ОАЭ будут выполняться на воздушных судах Boeing 767-300 с частотой 1 раз в 10 дней. Общее время в пути составит около 9,5 часов.