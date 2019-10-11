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РИА Новости

Президент Киргизии прибыл в Ашхабад для участия в Совете глав СНГ

07:51 11.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Архивное фото
БИШКЕК, 11 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прибыл в Ашхабад для участия в Совете глав СНГ, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе главы государства.
"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 11 октября, прибыл в город Ашхабад (Туркменистан) для участия в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СГГ СНГ)", - заявили в пресс-службе.
По данным аппарата президента, на очередном заседании СГГ СНГ будут обсуждены "актуальные вопросы взаимодействия в рамках Содружества, в том числе и проект Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве государств — участников СНГ".
"Также в рамках участия в заседании СГГ СНГ ожидается проведение ряда двусторонних встреч", - уточнили в пресс-службе.
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Сооронбай ЖээнбековСодружествоСНГКиргизияБезопасностьВ мире
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