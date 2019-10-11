Президент Киргизии прибыл в Ашхабад для участия в Совете глав СНГ

БИШКЕК, 11 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прибыл в Ашхабад для участия в Совете глав СНГ, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе главы государства.

"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 11 октября, прибыл в город Ашхабад (Туркменистан) для участия в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СГГ СНГ)", - заявили в пресс-службе.

По данным аппарата президента, на очередном заседании СГГ СНГ будут обсуждены "актуальные вопросы взаимодействия в рамках Содружества, в том числе и проект Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве государств — участников СНГ".