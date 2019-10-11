Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T07:49Z
https://ria.ru/20191011/1559654570.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153195/46/1531954633_0:54:1500:898_1036x0_80_0_0_8d404365e341987d511241ca6f862460.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор создаст приложение с данными о качестве продуктов питания

07:49 11.10.2019
618
© РИА Новости / Константин ЧалабовПродукты питания
Продукты питания
© РИА Новости / Константин Чалабов
Продукты питания. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор планирует создать мобильное приложение, которое поможет гражданам составить правильный рацион, просчитать калории и узнать о качестве продуктов, сообщается на сайте ведомства.
"Мы планируем создать отдельный информационный ресурс на базе действующего сайта Роспотребнадзора, где будем представлять информацию о качественной\не качественной и безопасной\не безопасной продукции. Так же, будет создано специальное мобильное приложение, чтобы любой человек мог сориентироваться в магазине и выбрать полезный для себя продукт, составить собственный рацион и просчитать калории", — приводятся в сообщении слова главы ведомства Анны Поповой.
Она отметила, что через образовательные программы адресным обучением и консультированием по вопросам питания будут охвачены максимально широкие слои населения.
По словам Поповой, с помощью правильной подачи информации можно изменить негативные тенденции по ожирению, а также внести вклад в формирование здорового поколения.
Мужчина, страдающий ожирением
07:42РИА Новости
Роспотребнадзор рассказал о проблемах с лишним весом и ожирением у россиян
Одиннадцатого октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечается Всемирный день борьбы с ожирением (World Obesity Day). В большинстве европейских стран ожирением страдает 15-25% взрослого населения. Кроме того, в последнее время во всем мире наблюдается рост частоты ожирения у детей и подростков.
1540010
Обсудить 0
ЗдоровьеРоспотребнадзорВОЗРоссияОбщество
Рекомендуем
Сотрудники в офисе
Психотерапевт дала советы, как избежать выгорания на работе
РИА
Новости
Вид из окна жилого дома на заснеженные ветки деревьев
Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
Обследование у дерматолога
Более 35% россиян ничего не слышали о меланоме, показал опрос
Здание министерства сельского хозяйства РФ
Минсельхоз представил варианты "зеленого бренда" для эко-продуктов
Лента
новостей
На чернобыльскую медпрограмму СГ в 2019 году выделят 160 млн рублей
На "чернобыльскую" медпрограмму СГ в 2019 году выделят 160 млн рублей
Москва
В Москве пройдет конференция по маркетинговой и продуктовой аналитике
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Саратове пытались устроить самосуд над предполагаемым убийцей девочки
Работы победителей конкурса молодых репортеров имени Андрея Стенина 2019 в ЮАР
В Кейптауне стартовал африканский этап турне конкурса имени Стенина
Мужчина, страдающий ожирением
Роспотребнадзор рассказал о проблемах с лишним весом и ожирением у россиян
Художник Владимир Румянцев
Умер художник, создавший серию картин "Петербургские коты"
Операции по пресечению вывода денег из России за рубеж
В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей
Новорожденные в родильном доме
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева ответила Зеленскому, назвавшему ее "очень опасной"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:26Лукашенко отметил неоценимый вклад Леонова в освоение Вселенной
20:20Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
20:10В Калифорнии около ста тысяч человек эвакуировали из-за природных пожаров
20:08США не бросают курдских партнеров в Сирии, заявил глава Пентагона
20:07Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля
20:02СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске
20:00В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
19:25Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками
Лента новостейМолния