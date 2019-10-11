Роспотребнадзор создаст приложение с данными о качестве продуктов питания

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор планирует создать мобильное приложение, которое поможет гражданам составить правильный рацион, просчитать калории и узнать о качестве продуктов, сообщается на сайте ведомства.

"Мы планируем создать отдельный информационный ресурс на базе действующего сайта Роспотребнадзора, где будем представлять информацию о качественной\не качественной и безопасной\не безопасной продукции. Так же, будет создано специальное мобильное приложение, чтобы любой человек мог сориентироваться в магазине и выбрать полезный для себя продукт, составить собственный рацион и просчитать калории", — приводятся в сообщении слова главы ведомства Анны Поповой.

Она отметила, что через образовательные программы адресным обучением и консультированием по вопросам питания будут охвачены максимально широкие слои населения.

По словам Поповой, с помощью правильной подачи информации можно изменить негативные тенденции по ожирению, а также внести вклад в формирование здорового поколения.