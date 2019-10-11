В Киргизии идут слушания по делу, в котором фигурирует экс-президент страны

БИШКЕК, 11 окт - РИА Новости. В Киргизии начались предварительные слушания по уголовному делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, в котором фигурирует экс-президент Алмазбек Атамбаев, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.

Процесс проходит в закрытом для прессы режиме. Самого Атамбаева в здание Первомайского районного суда пока не привезли.

"По закону все обвиняемые должны присутствовать на процессе. Но я не знаю, как будет действовать конвой. Как его будут доставлять", - заявил РИА Новости адвокат бывшего лидера страны Сергей Слесарев.

В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента. В 2013 году Батукаев был освобожден из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул республику. Впоследствии выяснилось, что к его освобождению были причастны высокопоставленные чиновники, в том числе и экс-президент Атамбаев. Им инкриминируется "организация коррупции в интересах организованной преступной группы".

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец - Усен Ниязбеков, погиб.