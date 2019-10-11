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РИА Новости

В Киргизии идут слушания по делу, в котором фигурирует экс-президент страны

07:44 11.10.2019
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© Фото : пресс-служба президента КРЭкс-президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев
Экс-президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев
© Фото : пресс-служба президента КР
Экс-президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
БИШКЕК, 11 окт - РИА Новости. В Киргизии начались предварительные слушания по уголовному делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, в котором фигурирует экс-президент Алмазбек Атамбаев, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.
Процесс проходит в закрытом для прессы режиме. Самого Атамбаева в здание Первомайского районного суда пока не привезли.
"По закону все обвиняемые должны присутствовать на процессе. Но я не знаю, как будет действовать конвой. Как его будут доставлять", - заявил РИА Новости адвокат бывшего лидера страны Сергей Слесарев.
В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента. В 2013 году Батукаев был освобожден из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул республику. Впоследствии выяснилось, что к его освобождению были причастны высокопоставленные чиновники, в том числе и экс-президент Атамбаев. Им инкриминируется "организация коррупции в интересах организованной преступной группы".
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Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец - Усен Ниязбеков, погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
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